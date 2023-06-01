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Курс Молдовы в ЕС правильный, Украина поможет – Зеленский

"Европейская правда"Четверг, 1 июня 2023, 19:34

Президент Владимир Зеленский поддерживает стремление Молдовы стать членом Европейского Союза и обещает поддержку соседнему государству на этом пути.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе в четверг, пишет корреспондент "Европейской правды".

Глава государства подчеркнул, что вопрос безопасности в Украине влияет непосредственно и на безопасность ее соседей, в частности Молдовы.

"Я считаю, что Молдова будет идти бок о бок с Украиной. Украина с нашей стороны будет делать все, чтобы помочь Молдове. И это правда. Многие вещи, которые мы прошли по пути в ЕС – я уверен, что нашими наработками будем обязательно делиться с нашими партнерами", – сказал он.

Зеленский признал, что в Молдове "есть разные настроения" в вопросе европейского будущего. "Но мне кажется, на этом пути Майя (президент Молдовы Санду – ред.) выбрала очень правильные шаги, и мы будем поддерживать ее, как можем", – добавил он.

В связи с этим президент подчеркнул важность оборонительных коалиций, которые продвигает Киев, которые должны гарантировать безопасность других государств во время полномасштабной войны со стороны РФ.

"Когда Россия стреляет ракетами, эти ракеты могут падать и на наших соседей: и на Молдову, и в Беларуси, и в Польшу. И будем откровенны – это происходит. И, к сожалению, с большим количеством ракет этих случаев будет больше – и не дай бог, чтобы это привело к жертвам и страданиям", – добавил он.

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Также Владимир Зеленский убежден, что проблема непризнанного Приднестровья и объединения Молдовы будет решена после победы Украины.

Темы: МолдоваЕСЗеленскийУкраина
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