Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Курс Молдовы в ЕС правильный, Украина поможет – Зеленский

"Европейская правда"Четверг, 1 июня 2023, 19:34

Президент Владимир Зеленский поддерживает стремление Молдовы стать членом Европейского Союза и обещает поддержку соседнему государству на этом пути.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе в четверг, пишет корреспондент "Европейской правды".

Глава государства подчеркнул, что вопрос безопасности в Украине влияет непосредственно и на безопасность ее соседей, в частности Молдовы.

Реклама:

"Я считаю, что Молдова будет идти бок о бок с Украиной. Украина с нашей стороны будет делать все, чтобы помочь Молдове. И это правда. Многие вещи, которые мы прошли по пути в ЕС – я уверен, что нашими наработками будем обязательно делиться с нашими партнерами", – сказал он.

Зеленский признал, что в Молдове "есть разные настроения" в вопросе европейского будущего. "Но мне кажется, на этом пути Майя (президент Молдовы Санду – ред.) выбрала очень правильные шаги, и мы будем поддерживать ее, как можем", – добавил он.

В связи с этим президент подчеркнул важность оборонительных коалиций, которые продвигает Киев, которые должны гарантировать безопасность других государств во время полномасштабной войны со стороны РФ.

ВИДЕО ДНЯ

"Когда Россия стреляет ракетами, эти ракеты могут падать и на наших соседей: и на Молдову, и в Беларуси, и в Польшу. И будем откровенны – это происходит. И, к сожалению, с большим количеством ракет этих случаев будет больше – и не дай бог, чтобы это привело к жертвам и страданиям", – добавил он.

Также Владимир Зеленский убежден, что проблема непризнанного Приднестровья и объединения Молдовы будет решена после победы Украины.

Темы: МолдоваЕСЗеленскийУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Молдова
Блинкен поблагодарил Молдову за поддержку Украины
У Лаврова назвали Молдову "придатком киевского режима", Кишинев ответил
Делегация правительства Молдовы приедет в Киев на День независимости
Последние новости
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
Все новости...
Реклама: