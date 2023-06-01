Зеленский: Действия ВСУ в Приднестровье возможны только с согласия Кишинева

Украина не имеет права на военные действия в Приднестровье, если не будет просьбы властей республики Молдова.

Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по завершению саммита Европейского политического сообщества, сообщает из Молдовы корреспондент "Европейской правды".

Зеленский опроверг слухи, которые ходят по этому поводу, и исключил односторонние действия Украины в Приднестровье.

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"Украина может реагировать и помогать только если будет запрос от властей республики Молдовы", – заявил он.

Президент сначала отказался отвечать на поставленный дважды вопрос о том, существовал ли такой запрос со стороны Молдовы, но впоследствии вернулся к этой теме и внес ясность, заявив: "запроса не было"

Владимир Зеленский также подчеркнул, что Украина не претендует на территории Приднестровья.

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"Они должны объединиться с их государством, с их историей – то есть с Молдовой", – подчеркнул президент, вспомнив, как в свое время проезжал по территории Приднестровья и удивился, когда увидел там флаги РФ, но не Молдовы.

Ранее на саммите Зеленский заявлял, что уверен в объединении Молдовы после победы Украины.

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