Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Действия ВСУ в Приднестровье возможны только с согласия Кишинева

"Европейская правда"Четверг, 1 июня 2023, 19:58
Зеленский: Действия ВСУ в Приднестровье возможны только с согласия Кишинева
владимир зеленский, Getty Images

Украина не имеет права на военные действия в Приднестровье, если не будет просьбы властей республики Молдова.

Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по завершению саммита Европейского политического сообщества, сообщает из Молдовы корреспондент "Европейской правды".

Зеленский опроверг слухи, которые ходят по этому поводу, и исключил односторонние действия Украины в Приднестровье.

"Украина может реагировать и помогать только если будет запрос от властей республики Молдовы", – заявил он.

Президент сначала отказался отвечать на поставленный дважды вопрос о том, существовал ли такой запрос со стороны Молдовы, но впоследствии вернулся к этой теме и внес ясность, заявив: "запроса не было"

Владимир Зеленский также подчеркнул, что Украина не претендует на территории Приднестровья.

"Они должны объединиться с их государством, с их историей – то есть с Молдовой", – подчеркнул президент, вспомнив, как в свое время проезжал по территории Приднестровья и удивился, когда увидел там флаги РФ, но не Молдовы.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее на саммите Зеленский заявлял, что уверен в объединении Молдовы после победы Украины.

Читайте также интервью молдавского депутата: "Украина имеет право на превентивный удар по Приднестровью, но я уверен, что его не будет"

Темы: ПриднестровьеМолдоваУкраинаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога

Украинские пилоты еще не отправлялись на обучение за границу – Воздушные силы

Обновлено от 17:05На Бахмутском направлении украинская армия продвигается вперед, занимает высоты – Маляр   

видео, фотоВ российской Сибири пылает подстанция, СМИ сообщают о взрыве

В Армении заявили о проблемах из-за членства в ОДКБ

Генерал Милли: Украина очень хорошо подготовилась к контрнаступлению

Все новости...
Пентагон закупит для Украины установки Gepard на более чем $118 млн
Подрыв курсантов в Харькове: отстранили четырех должностных лиц университета
У Байдена проснулся "аппетит" пересекать красные линии Путина – WP
Зеленский "убил" формат переговоров по Приднестровью 5+2 и объяснил роль Украины
Последние новости
04:30
В контрнаступлении Силы обороны должны использовать слабые места в позициях РФ – Пентагон
04:10
В Деснянском районе Киева обломки упали на проезжую часть, есть повреждения – КГВА
03:20
В Киеве прогремели взрывы, работала ПВО
02:36
обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
01:50
Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову
01:03
На подступах к Киеву и области сообщали о работе ПВО
00:52
Враг ударил по Сумщине – зафиксировано 94 взрыва за сутки
00:02
Одному из самых богатых людей Финляндии выписали 121 тысячу евро штрафа за превышение скорости
00:00
Обновлено от 22.35Оккупанты атаковали Харьков ракетами С-300, в области повредили аммиакопровод – ОВА
23:48
Кулеба: Вильнюс должен "подтянуть" НАТО к реальности, решение Бухареста от нее максимально оторвано
Все новости...
Реклама: