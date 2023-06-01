Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Действия ВСУ в Приднестровье возможны только с согласия Кишинева

"Европейская правда"Четверг, 1 июня 2023, 19:58
Зеленский: Действия ВСУ в Приднестровье возможны только с согласия Кишинева
владимир зеленский, Getty Images

Украина не имеет права на военные действия в Приднестровье, если не будет просьбы властей республики Молдова.

Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по завершению саммита Европейского политического сообщества, сообщает из Молдовы корреспондент "Европейской правды".

Зеленский опроверг слухи, которые ходят по этому поводу, и исключил односторонние действия Украины в Приднестровье.

Реклама:

"Украина может реагировать и помогать только если будет запрос от властей республики Молдовы", – заявил он.

Президент сначала отказался отвечать на поставленный дважды вопрос о том, существовал ли такой запрос со стороны Молдовы, но впоследствии вернулся к этой теме и внес ясность, заявив: "запроса не было"

Владимир Зеленский также подчеркнул, что Украина не претендует на территории Приднестровья.

ВИДЕО ДНЯ

"Они должны объединиться с их государством, с их историей – то есть с Молдовой", – подчеркнул президент, вспомнив, как в свое время проезжал по территории Приднестровья и удивился, когда увидел там флаги РФ, но не Молдовы.

Ранее на саммите Зеленский заявлял, что уверен в объединении Молдовы после победы Украины.

Читайте также интервью молдавского депутата: "Украина имеет право на превентивный удар по Приднестровью, но я уверен, что его не будет"

Темы: ПриднестровьеМолдоваУкраинаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Пентагон закупит для Украины установки Gepard на более чем $118 млн
Подрыв курсантов в Харьковской области: отстранили четырех должностных лиц университета
У Байдена проснулся "аппетит" пересекать красные линии Путина – WP
Зеленский "убил" формат переговоров по Приднестровью 5+2 и объяснил роль Украины
Последние новости
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
Все новости...
Реклама: