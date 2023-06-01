Зеленский "убил" формат переговоров по Приднестровью 5+2 и объяснил роль Украины

После победы Украины в войне будет создан новый формат по урегулированию приднестровского конфликта.

Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по завершении саммита Европейского политического сообщества, сообщает из Молдовы корреспондент "Европейской правды".

Зеленский отметил, что считает нежизнеспособным действующий формат, "посредником" в котором является государство-оккупант Россия.

"Вы видите жизнь в проекте 5+2? Вы видите результат? Для чего говорить о проекте, который неживой? Я не вижу смысла об этом говорить", – заявил он.

Отметим, что официально формат 5+2 является единственным действующим международным форматом приднестровского урегулирования. В него входят представители Молдовы и Приднестровья, а также Россия, Украина, ОБСЕ (посредники), ЕС и США (наблюдатели).

По словам Зеленского, принципиально новый формат будет создан "со временем" при активном участии Украины.

"Надо будет говорить с позиции сильного государства, государства-победителя, которое отвоевало свою землю... Я не знаю, понадобится ли помощь других партнеров – наверное, в этой ситуации может и Румыния, и близкие наши партнеры, может, Молдова захочет подключить какие-то государства. Но точно Украина будет играть одну из главных ролей, потому что у нас (общая – ред.) граница", – пояснил он.

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Ранее Зеленский опроверг слухи о запланированных военных действиях Украины в Приднестровье. Также он заявил, что уверен в объединении Молдовы.

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