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У Байдена проснулся "аппетит" пересекать красные линии Путина – WP

Евгений КизиловЧетверг, 1 июня 2023, 21:32
У Байдена проснулся аппетит пересекать красные линии Путина – WP
Джо байден, Getty Images

Несмотря на предупреждение, что поставки оружия Украине приведут к мировой войне, президент США Джо Байден продолжает бросать вызов российскому лидеру Владимиру Путину - стратегия, приносящая как риск, так и вознаграждение.

Источник: The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве

Детали: Как объясняют американские чиновники, ключевой причиной игнорирования угроз Путина является тот факт, что президент РФ не придерживается своих обещаний наказать Запад за предоставление оружия Украине. Его блеф заверил американских и европейских лидеров, что они могут продолжать делать это без серьезных последствий.

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Чиновники в США говорят, что управление рисками эскалации остается одним из самых сложных аспектов войны для Байдена и его внешнеполитических советников. Решая, какие новые системы вооружений предоставить Украине, они сосредотачиваются на четырех ключевых факторах:

  1. Нужно ли им это?
  2. Могут ли они этим пользоваться?
  3. Есть ли это у нас?
  4. Каким будет ответ России?

Один из чиновников Госдепа рассказал, что отсутствие ответа от России повлияло на расчет рисков госсекретаря Энтони Блинкена, ключевого доверенного лица Байдена, который призывает администрацию и союзников США делать больше для поддержки Украины.

Источник в Белом доме сообщил, что, как и Блинкен, советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан также считает, что преимущества от предоставления Украине более мощного оружия перевешивают риски эскалации, и активно сотрудничает с европейскими союзниками по предоставлению Украине истребителей F-16.

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По мнению американских чиновников, возможным объяснением нежелания Путина нанести удар по Западу является ухудшение состояния российской армии.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли обращает внимание на тот факт, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла до 250 тысяч убитыми и ранеными, и это ошеломляющие потери для любого конфликта. А заменил их Путин на резервистов, у которых слабая дисциплина, они плохо тренированы и некачественно экипированы.

Дословно резюме статьи: "Бесспорно, готовность администрации Байдена пересекать красные линии Путина усилила способность Украины защищать себя и отвоевывать территории на востоке и юге. Однако остается непонятным, будет ли Путин и в дальнейшем позволять Западу безнаказанно игнорировать его угрозы".

Темы: БайденПутинСШАвойна
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