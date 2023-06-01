У Байдена проснулся "аппетит" пересекать красные линии Путина – WP

Несмотря на предупреждение, что поставки оружия Украине приведут к мировой войне, президент США Джо Байден продолжает бросать вызов российскому лидеру Владимиру Путину - стратегия, приносящая как риск, так и вознаграждение.

Источник: The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве

Детали: Как объясняют американские чиновники, ключевой причиной игнорирования угроз Путина является тот факт, что президент РФ не придерживается своих обещаний наказать Запад за предоставление оружия Украине. Его блеф заверил американских и европейских лидеров, что они могут продолжать делать это без серьезных последствий.

Чиновники в США говорят, что управление рисками эскалации остается одним из самых сложных аспектов войны для Байдена и его внешнеполитических советников. Решая, какие новые системы вооружений предоставить Украине, они сосредотачиваются на четырех ключевых факторах:

Нужно ли им это? Могут ли они этим пользоваться? Есть ли это у нас? Каким будет ответ России?

Один из чиновников Госдепа рассказал, что отсутствие ответа от России повлияло на расчет рисков госсекретаря Энтони Блинкена, ключевого доверенного лица Байдена, который призывает администрацию и союзников США делать больше для поддержки Украины.

Источник в Белом доме сообщил, что, как и Блинкен, советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан также считает, что преимущества от предоставления Украине более мощного оружия перевешивают риски эскалации, и активно сотрудничает с европейскими союзниками по предоставлению Украине истребителей F-16.

По мнению американских чиновников, возможным объяснением нежелания Путина нанести удар по Западу является ухудшение состояния российской армии.

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Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли обращает внимание на тот факт, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла до 250 тысяч убитыми и ранеными, и это ошеломляющие потери для любого конфликта. А заменил их Путин на резервистов, у которых слабая дисциплина, они плохо тренированы и некачественно экипированы.

Дословно резюме статьи: "Бесспорно, готовность администрации Байдена пересекать красные линии Путина усилила способность Украины защищать себя и отвоевывать территории на востоке и юге. Однако остается непонятным, будет ли Путин и в дальнейшем позволять Западу безнаказанно игнорировать его угрозы".