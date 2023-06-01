Зеленский: Лучшие гарантии безопасности – это НАТО, но они нужны, пока Украина не в Альянсе

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на шаг вперед в сближении с Североатлантическим альянсом и утверждает, что гарантии безопасности нужны лишь до тех пор, пока Украина не будет в НАТО.

Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по завершении саммита Европейского политического сообщества, сообщает из Молдовы корреспондент "Европейской правды".

"Мы должны делать все, чтобы Украина получила какой-то шаг вперед по сближению с Альянсом и должны получить этот сигнал от стран НАТО. Мы над этим работаем", – сказал он, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды".

По его словам, если бы Украина была в НАТО, Россия бы не напала.

"Это говорит о том, что лучшие гарантии безопасности – это НАТО", – заявил Зеленский, отвечая на вопрос о возможности гарантий безопасности вне НАТО.

Для президента вопросом остается то, какими будут эти гарантии безопасности, если это не НАТО, и кто будет гарантом.

"У нас был Будапештский меморандум и там были соответствующие лидеры, и что случилось мы знаем: мы отдали ядерное оружие, а вместо этого должны были получить защиту, поддержку как минимум суверенитета и территориальной целостности Украины", – отметил он.

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"Украина временно потеряла территорию и людей потеряла – не временно. Так существуют ли гарантии безопасности, кроме НАТО? Наверное надо думать, что это. Мы хотели бы иметь гарантии НАТО. И пока мы не в НАТО мы хотим иметь гарантии безопасности и желательно, чтобы при гарантиях безопасности был четкий сигнал, что они действуют до тех пор, пока Украина не будет в НАТО", – сказал Зеленский.

Как сообщалось, Зеленский озвучил два негативных сценария, если Украина быстро не вступит в НАТО.