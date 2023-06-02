Пашинян: Армения - не союзник России в войне против Украины

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявляет, что Армения не является союзником России в ее войне против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью чешскому телеканалу CNN Prima News еще во время визита в Чехию 4 мая, но оно было опубликовано только в среду и выложено самим Пашиняном в четверг в Facebook.

"Об этом никогда не говорилось вслух, но я думаю, что это видно: в войне с Украиной мы не союзник России. И наше чувство от этой войны, от этого конфликта – беспокойство, потому что это непосредственно влияет на все наши отношения", – цитирует премьера Армении "Радио Азатутюн".

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По его словам, в то время как на Западе Ереван считают союзником Москвы, сама Москва придерживается другого мнения, и "получается, что мы никому не союзник в этой ситуации, а значит, уязвимы".

"Кажется, что есть способ лавировать между всеми этими столкновениями, но также правда в том, что чем сложнее становится ситуация, тем больше сужается возможность лавирования. Мы лавируем не потому, что мы не имеем мнения по ситуации, а потому, что у нас, к сожалению, слишком много забот, что не позволяет нам быть более вовлеченными в решение других забот", – отметил Пашинян.

Отметим, что в последние месяцы отношения России и Армении ухудшились из-за позиции первой по Нагорно-Карабахскому конфликту.

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Армянский премьер обвинял управляемую Россией Организацию Договора коллективной безопасности в фактической бездеятельности из-за агрессии Азербайджана и публично допускал выход из нее.

Кроме того, недавно Пашинян признал, что его страна не может позволить себе попасть под санкции из-за сотрудничества с РФ, на фоне намерений ЕС ввести ограничения против третьих стран, которые помогают России с торговлей.

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