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Оккупанты на Херсонщине придумывают новые методы принудительной паспортизации – штаб

Ольга ГлущенкоПятница, 2 июня 2023, 07:42
Оккупанты на Херсонщине придумывают новые методы принудительной паспортизации – штаб
илюстративная фотография

На временно оккупированных территориях Херсонской области захватчики заставляют жителей получать паспорта РФ до 1 сентября, угрожая отключением света, конфискацией имущества и принудительным выселением.

Источник: Генштаб

Дословно: "Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения на временно захваченных территориях Херсонской области.

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В частности, российская оккупационная администрация определила 1 сентября этого года конечным сроком получения паспорта гражданина Российской Федерации с обязательным письменным отказом от украинского паспорта".

Детали: Кроме того, по данным штаба, местные энергетические компании сообщают об обязательном переподписании новых договоров на поставку электроэнергии только при наличии российского паспорта.

В Генштабе добавляют, что всем украинским гражданам, которые откажутся от получения российских документов, угрожают прекращением поставок электроэнергии, депортацией, конфискацией имущества и принудительным выселением из собственных домов.

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Темы: Херсонская областьпаспорт оккупация
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