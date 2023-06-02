Уоллес: Надо быть реалистами, Украина не присоединится к НАТО в ближайшее время

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, который выразил желание стать следующим генсеком НАТО, не считает, что Украина сможет присоединиться к Альянсу в ближайшее время.

Об этом он заявил в интервью The Washington Post, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о перспективах вступления Украины в НАТО, Уоллес указал на существующие разногласия относительно пути Киева в Альянс. Он отметил, что НАТО, как и ЕС, не должны повторять ошибки прошлого, давая чрезмерные обещания таким претендентам, как Украина.

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"Мы должны быть реалистами и сказать: "Этого не произойдет в Вильнюсе; этого не произойдет в ближайшее время", – заявил Уоллес, имея в виду саммит лидеров НАТО, запланированный на июль.

"Но что могут сделать те государства, которые хотят быть более ориентированными на будущее, чтобы помочь Украине и предоставить ей не 100-процентную, но подобную той, которую предоставляет НАТО, помощь?" – задал вопрос глава Минобороны Британии.

Уоллес сказал, что ряд стран готовы заключить двусторонние или многосторонние "пакты о взаимной обороне" с Украиной и взять на себя обязательства по долгосрочным планам развития военного потенциала страны, чтобы убедиться, что вторжение в Украину в будущем будет дорого стоить России или кому-то другому.

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По мнению Уоллеса, такие двусторонние договоренности могут иметь успех в сдерживании России, поскольку "российские сухопутные войска будут значительно истощены в течение следующих 10 лет".

Уоллес отметил, что западные страны по-прежнему поддерживают предоставление оружия и финансирования Украине, не оказывая давления на Киев с целью начала мирных переговоров с Россией.

В то же время премьер-министр Великобритании Риши Сунак в пятницу заявил, что "законное место Украины – в НАТО".

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на шаг вперед в сближении с Североатлантическим альянсом и утверждает, что гарантии безопасности нужны лишь до тех пор, пока Украина не будет в НАТО.