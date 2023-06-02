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Ситуация на ЗАЭС ухудшается с каждым днем − Госатомрегулирования

Ирина БалачукПятница, 2 июня 2023, 12:12
Ситуация на ЗАЭС ухудшается с каждым днем − Госатомрегулирования
ЗАЭС. Фото из Telegram Энергоатома

Сложная ситуация на площадке Запорожской АЭС ухудшается с каждым днем − оккупанты продолжают наносить непосредственный вред ядерной безопасности и защищенности станции.

Источник: и.о. главы Госатомрегулирования − главного госинспектора по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков на онлайн-встрече с представителями Еврокомиссии, ENSREG, WENRA, Комиссии по ядерному регулированию США, Офиса ядерного регулирования Великобритании и Комиссии по ядерной безопасности Канады

Прямая речь Корикова: "Ситуация на Запорожской АЭС ухудшается с каждым днем".

Детали: И.о. председателя Госатомрегулирования отметил, что российские захватчики продолжают давить на персонал ЗАЭС, прибегают к запугиваниям, обыскам в жилье сотрудников станции, запрещают контакты с лицами, находящимися на подконтрольной украинскому правительству территории, и не разрешают людям выехать из временно оккупированной территории.

Он также добавил, что оккупанты завезли на ЗАЭС персонал, который не имеет соответствующей квалификации.

Россияне также демонтировали или похитили важные элементы систем АЭС, вывели из строя часть компьютерной техники. Все это нанесло ущерб системе аварийной готовности и реагирования на ЗАЭС.

Кроме того, оккупационная "администрация" заблокировала передачу информации из Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки Запорожской АЭС, что угрожает безопасности на станции.

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Кориков подчеркнул, что восстановление систем ядерной безопасности и защищенности на ЗАЭС возможно только при условии полной деоккупации и демилитаризации станции.

Темы: ЗАЭСоккупация
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