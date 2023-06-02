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Ни Украина, ни Россия не закрыли двери для переговоров − спецпосланник Китая

Ирина БалачукПятница, 2 июня 2023, 12:45
Ни Украина, ни Россия не закрыли двери для переговоров − спецпосланник Китая
Ли Хуэй. Фото Getty Images

Специальный посланник Китая по делам Евразии Ли Хуэй выразил мнение, что ни Украина, ни Россия "плотно" не закрыли дверь для переговоров, и одновременно добавил, что риски эскалации конфликта остаются высокими.

Источник: Reuters со ссылкой на брифинг Ли 2 мая

Прямая речь Ли: "Риск эскалации российско-украинской войны все еще высок".

Детали: В то же время он добавил, что "все стороны должны принять конкретные меры для "охлаждения ситуации" и обеспечения безопасности ядерных объектов".

Ли также заявил, что "российская сторона высоко оценила желание и усилия Китая способствовать мирному урегулированию кризиса в Украине".

Издание отмечает, что в мае Ли завершил 12-дневное турне по Киеву, Варшаве, Парижу, Берлину, Брюсселю и Москве в попытке найти общий язык для возможного политического урегулирования войны в Украине.

Он также завил, что "Китай готов сделать все, что угодно", если это "будет способствовать смягчению ситуации".

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В то же время издание отмечает, что поездка Ли, которая была предметом пристального внимания, похоже, не привела к дипломатическому прорыву.

Темы: КитайРосcияУкраина
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