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В контрнаступлении Украины решающую роль сыграют танки - генерал Милли

"Европейская правда"Пятница, 2 июня 2023, 12:49

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил важное значение танков для будущего контрнаступления Украины.

Об этом он сказал журналистам во время визита во Францию, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По словам американского генерала, танки обеспечат решающую огневую мощь в контрнаступлении украинских Сил обороны.

"Танки очень важны как для обороны, так и для наступления. Модернизированные современные танки, соответствующее обучение на них, умение их использовать станут фундаментальным компонентом для успеха Украины", – заявил Милли.

Он отметил, что когда начнется контрнаступление, танки будут действовать вместе с артиллерией, пехотой и другими наземными силами.

В то же время Милли подчеркнул, что вопрос поставки истребителей F-16 является долгосрочным планом по оснащению Украины.

"Все признают, что Украине нужны модернизированные ВВС, и все это осознают. Чтобы создать такие воздушные силы, понадобится много времени, усилий и денег", – отметил генерал.

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Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм подчеркивал, что когда начнется украинское контрнаступление, россиян "ждет резкое пробуждение".

Начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржехка заявил, что будущее контрнаступление Украины против РФ не обязательно переломит ситуацию на поле боя, и призвал готовиться к затяжной войне.

Темы: танкиконтрнаступление
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