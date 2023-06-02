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ВСУ попали по позициям РФ в порту Бердянска, оттуда убегают корабли - администрация

Татьяна ЛозовенкоПятница, 2 июня 2023, 13:12
ВСУ попали по позициям РФ в порту Бердянска, оттуда убегают корабли - администрация
Скрин из видео "Бердянск Сейчас"

Днем 2 июня украинские защитники попали по позициям российских оккупантов в порту оккупированного Бердянска, по предварительным данным, покидающие корабли РФ покидают порт.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, анонимные Telegram-каналы, коллаборационист Владимир Рогов, который руководит оккупационной администрацией на захваченных территориях Запорожской области, в Telegram, Суспильне

Прямая речь Федорова: "Во временно оккупированном Бердянске громко. Хлопок расцвел в порту, через который оккупанты вывозили награбленное. Взрывы слышал весь пригород".

Детали: Анонимные Telegram-каналы сообщают о ракетном ударе. Коллаборационист Владимир Рогов подтвердил попадание по территории порта. По его словам, разрушений и жертв нет.

Дополнено: Глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина подтвердила, что украинские защитники попали по позициям россиян. В Бердянской городской военной администрации также рассказали, что, по предварительным данным, из порта убегают корабли, которые недавно зашли для похищения украинских зерновых и металла.

Анонимные Telegram-каналы публикуют фото российских кораблей, которые покидают порт.

 
 

Темы: Бердянсквзрывпортывойна
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