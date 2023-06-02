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В МИД Украины ответили Орбану, который снова призывает к переговорам с Россией

"Европейская правда"Пятница, 2 июня 2023, 14:23
В МИД Украины ответили Орбану, который снова призывает к переговорам с Россией
МИД Украины, фото министерства

В МИД Украины напомнили премьеру Венгрии Виктору Орбану, почему для Украины в настоящее время неприемлемы переговоры с РФ, и призвали Орбана начать делать что-то, что действительно будет способствовать завершению войны.

Как сообщает "Европейская правда", такой комментарий опубликовал представитель МИД Олег Николенко в ответ на очередные призывы Орбана к переговорам с Россией.

Олег Николенко напомнил, что по поводу переговоров с Россией позиция Киева остается неизменной: переговоры возможны только после полного вывода российских войск с территории Украины. "Прекращение огня без выполнения этого условия приведет к замораживанию статус-кво, предоставит России возможность перегруппироваться, накопить силы и прибегнуть к новой волне агрессии. Доказано опытом 2014-2022 годов", – отметил он.

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Спикер отметил, что постоянные российские атаки ракетами и дронами по украинским городам – явное доказательство, что в Москве не рассматривают других сценариев, кроме как продолжать войну.

"В то же время мы приняли во внимание утверждение Виктора Орбана о том, что ему трудно быть единственным премьер-министром в ЕС, который выступает за мир. Чтобы облегчить эту ситуацию, призываем главу венгерского правительства начать наконец действовать. Например, осудить российскую агрессию, требовать от Москвы прекратить войну и вернуть российскую армию на российскую территорию, присоединиться к мерам международной изоляции России, не подрывать единство в ЕС", – добавил представитель.

Напомним, в пятничном интервью государственному радио премьер Венгрии Виктор Орбан пугал Украину тяжелыми потерями во время контрнаступления и призвал начать переговоры с Москвой.

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Также Орбан пожаловался, что ему трудно быть единственным премьер-министром в ЕС, который "выступает за мир".

Темы: МИДВенгрияРосcияпереговоры
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