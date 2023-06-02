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Зеленский: Контрнаступление – не кино, не скажу, как вы его увидите

Татьяна ЛозовенкоПятница, 2 июня 2023, 16:09
Зеленский: Контрнаступление – не кино, не скажу, как вы его увидите
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНский. ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что результатом контрнаступления должно быть освобождение украинских территорий, и когда оно будет происходить, это будет ощутимо.

Источник: Зеленский во время совместной с президентом Эстонии Аланом Карисом пресс-конференции

Прямая речь: "Это не кино, мне сложно сказать, как вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела Россия, и не только увидела, а почувствовала. А особенно мы говорим о тех войсках, которые оккупировали нашу территорию. Деоккупация наших территорий - это и есть результат контрнаступления. Когда это будет происходить, вы поймете, что оно происходит".

Детали: Зеленский также отметил, что из-за войны Украина пока не может быть членом НАТО. В то же время в гарантиях безопасности для Украины должно быть четко указано, что они будут действовать до вступления страны в НАТО.

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Темы: Зеленскийконтрнаступлениепрезидентвойна
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