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Украина запустила новое англоязычное издание для западной аудитории

Евгений КизиловПятница, 2 июня 2023, 16:47
Украина запустила новое англоязычное издание для западной аудитории

Госпредприятие "МПИУ" запустило информационно-развлекательную цифровую платформу The Gaze, которая, среди прочего, на английском языке будет знакомить западную аудиторию с событиями в Украине.

Источник: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram, "Детектор медиа"

Прямая речь: "Представляем The Gaze – обещанное украинское иновещание на английском языке".

Детали: По словам министра, ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" запускает The Gaze, чтобы знакомить западную аудиторию "с феноменом стран новой Европы и Украины как ее составляющей, с ее людьми, историей, природой, культурой, политикой, экономикой и влиянием на глобальное будущее".

Ткаченко говорит, что новая платформа будет сочетать топовые новости, репортажи, развлекательный контент, аналитические материалы и стриминговые форматы.

Прямая речь: "Ключевая задача The Gaze - стать тем информационным пространством, где украинские нарративы, герои, истории будут органично представлены через темы и ценности, интересные и понятные широкой аудитории западного мира, для которого часть Европы к востоку от Берлина пока остается terra incognita.

Сейчас, когда вокруг Украины сконцентрировано такое количество внимания от всего мира, основание таких проектов несет в себе важную роль, давая нам возможность рассказать о нашей культуре и истории как можно больше, чтобы нас узнавали не только как страну, воюющую с Россией, а как неотъемлемую и интересную часть европейского сообщества".

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Больше деталей: Платформа The Gaze, кроме веб-сайта, имеет youtube-канал и страницы в Facebook, Instagram, Twitter.

Генеральный директор ГП "МПИУ" Юлия Островская сообщила, что работа над созданием нового медиа началась в прошлом году.

По ее словам, чтобы четко определить запросы иностранных читателей и зрителей, "МПИУ" провела ряд исследований и разработала несколько концептуальных решений, которые протестировали на разных аудиториях.

"И в конце концов остановились именно на формате The Gaze, который представляем сегодня. В то же время англоязычный youtube-канал UATV продолжит работу в привычном формате", - говорит Островская.

В Минцифры сообщили, что ключевая аудитория проекта должна совпадать с перечнем государств, которые оказывают Украине наибольшую поддержку во время войны и имеют большой интерес к Украине. Прежде всего это США, Великобритания, страны ЕС и Канада. Контент рассчитан на широкую аудиторию, представители которой являются активными пользователями социальных сетей и ютуба и привыкли к интерактивной форме подачи материала.

Темы: СМИЗападУкраина
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