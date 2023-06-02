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Резников приехал в Сингапур на форум по безопасности

Елена РощинаПятница, 2 июня 2023, 16:49
Резников приехал в Сингапур на форум по безопасности
Министры обороны Украины и Сингапура, фото из Twitter Алексея Резникова

Министр обороны Украины Алексей Резников находится в Сингапуре, где проходит международная конференция "Диалог Шангри-Ла", на ее полях он провел встречи с сингапурским, австралийским и новозеландскими коллегами.

Источник: Алексей Резников в Twitter

Прямая речь: "Участвую в Диалоге Шангри-Ла, главном оборонном саммите Азии, который проходит в Сингапуре".

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Детали: Первый день визита Резников начал со встречи с сингапурским министром обороны Нг Енг Геном. 

"Я благодарен Сингапуру за приглашение и всестороннюю поддержку, которую они оказывают Украине. Эта страна играет для нас важную роль. Очень важно, что мы имеем общую цель – продвижение справедливости", – написал Резников.

Кроме того, Резников сообщил о "плодотворных разговорах" с австралийским коллегой Ричардом Марлесом и министром обороны Новой Зеландии Эндрю Литтлом.

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"Украина чувствует мощную поддержку Австралии и Новой Зеландии", – отметил он.

Руководитель Минобороны Украины поблагодарил посла США в Сингапуре Джонатана Каплана за поддержку американского народа и провел встречу с исполнительным директором IISS – Asia Джеймсом Кребтри.

"Главным пунктом договоренностей на всех встречах является то, что верховенство права должно преобладать над верховенством силы. Украина должна выиграть эту войну, которую начала Россия. Пусть так и будет", – подытожил Резников.

 

Справка: "Диалог Шангри-Ла" – крупнейший в Азиатско-Тихоокеанском регионе форум по безопасности. В 2023 году он проходит в Сингапуре 2-4 июня.

Темы: РезниковСингапур
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