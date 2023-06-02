Кремль прокомментировал слова Пашиняна, что Армения не является союзником РФ: "Важное заявление"

Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "принимают к сведению" слова армянского премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Армения не является союзником РФ в войне против Украины.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс".

Комментируя слова Пашиняна на брифинге для журналистов, Песков сказал: "Мы принимаем его к сведению, это важное заявление".

"Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем, мы их знаем", – добавил спикер Путина, отметив, что "безусловно, мы продолжаем развитие наших концептуально союзнических отношений с Арменией".

Напомним, армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью в начале мая заявил, что Армения не является союзником России в ее войне против Украины. По его словам, тогда как на Западе Ереван считают союзником Москвы, сама Москва придерживается другого мнения, и "получается, что мы никому не союзник в этой ситуации, а значит, уязвимы".

Отметим, что в последние месяцы отношения России и Армении ухудшились из-за позиции первой по Нагорно-Карабахскому конфликту.

Армянский премьер обвинял управляемую Россией Организацию Договора коллективной безопасности в фактической бездеятельности из-за агрессии Азербайджана и публично допускал выход из нее.

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Кроме того, недавно Пашинян признал, что его страна не может позволить себе попасть под санкции из-за сотрудничества с РФ, на фоне намерений ЕС ввести ограничения против третьих стран, которые помогают России с торговлей.

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