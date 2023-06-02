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СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского на краже 600 млн в первый день вторжения РФ

Валентина РоманенкоПятница, 2 июня 2023, 18:15
СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского на краже 600 млн в первый день вторжения РФ
иллюстрация СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила еще одну масштабную схему присвоения денег экс-топ-менеджментом ПАО "Укртатнафта". К организации сделки причастен бывший член наблюдательного совета компании и бизнес-партнер Игоря Коломойского Михаил Киперман.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Как свидетельствуют материалы следствия, по инициативе Кипермана со счетов "Укртатнафты" было выведено почти 600 млн в гривневом эквиваленте.

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Это было сделано в первый день полномасштабного вторжения РФ, вероятно с расчетом, что злоумышленникам не придется отвечать за совершенную кражу, отмечают в спецслужбе.

Схема заключалась в том, что 24 февраля 2022 года ПАО "Укртатнафта" перечислила на подконтрольную европейскую компанию почти 600 млн грн, которые предусматривались другому поставщику для оплаты ранее зафрахтованных 84 тыс. тонн сырой нефти.

На момент махинации это сырье уже находилось в Одесском порту и должно было быть доставлено для дальнейшей обработки на Кременчугский НПЗ.

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Для реализации сделки бывший топ-менеджмент "Укртатнафты" создал "договор-клон", в котором изменил реквизиты получателя платежа.

Таким образом, организаторы схемы перевели деньги на подконтрольную компанию, вместо того, чтобы рассчитаться с реальным поставщиком нефти.

 

На основании собранных доказательств составлено подозрение бывшему члену наблюдательного совета "Укртатнафты" и фактическому владельцу компании-нерезидента Михаилу Киперману.

Подозрение составлено по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

- ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);

- ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Дословно: "Продолжается расследование, чтобы установить все обстоятельства преступления и привлечь виновных к ответственности.

Сейчас Михаил Киперман скрывается от правосудия за рубежом. В связи с этим будет решаться вопрос об объявлении его в международный розыск".

Темы: КоломойскийнефтьСБУ
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