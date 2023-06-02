Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер Польши: Перед нами - историческая возможность установить столетие мира в Европе

"Европейская правда"Пятница, 2 июня 2023, 20:10

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал предотвратить победу России в полномасштабной войне в Украине, что является "смертельной угрозой" для Европы.

Об этом он сказал в обращении к участникам конгресса Polska Wielki Projekt ("Польша – большой проект") в Варшаве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

В записи, обращенной к участникам конгресса, Моравецкий рассказал о роли Европы и угрозах для нее.

"Сегодня для Европы существует прежде всего одна смертельная угроза – победа России, которая является антиподом всех ценностей, которые мы лелеем, России, которая хочет не развития, а возвращения к эпохе имперского завоевания, не хочет новых технологий, только старой лжи", – считает он.

Попутно премьер Польши раскритиковал Запад, который "проспал пробуждение" России после событий в Грузии и на Кавказе, а также репрессий против собственного населения.

"Запад и в дальнейшем жил глупой надеждой на стабилизацию отношений. Когда Россия готовилась к разделу Украины, многие западные страны продолжали продавать ей оружие", – считает Моравецкий, отметив, что ситуация изменилась только после нападения РФ на Украину.

"Перед нами открылась историческая возможность. Украина восстановит свой суверенитет и свободу, а Польша восстановит безопасность на своих границах, а Европа будет иметь века мира, которому не будет угрожать российский империализм", – добавил он.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда предостерег от поспешных заявлений о проигрыше России в развязанной ею войне против Украины. Он подчеркнул, что Путин проиграет войну, когда российская армия будет вытеснена за пределы международно признанных границ Украины.

Темы: ЕвропаПольшамир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога

Украинские пилоты еще не отправлялись на обучение за границу – Воздушные силы

Обновлено от 17:05На Бахмутском направлении украинская армия продвигается вперед, занимает высоты – Маляр   

видео, фотоВ российской Сибири пылает подстанция, СМИ сообщают о взрыве

В Армении заявили о проблемах из-за членства в ОДКБ

Генерал Милли: Украина очень хорошо подготовилась к контрнаступлению

Все новости...
Европа
Укрзализныця получит 6,7 млн евро гранта от Европейского инвестиционного банка
В ОП назвали состав европейской "коалиции истребителей" для Украины, речь уже не только о F-16
Европарламент проголосовал за увеличение производства боеприпасов для Украины
Последние новости
04:30
В контрнаступлении Силы обороны должны использовать слабые места в позициях РФ – Пентагон
04:10
В Деснянском районе Киева обломки упали на проезжую часть, есть повреждения – КГВА
03:20
В Киеве прогремели взрывы, работала ПВО
02:36
обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
01:50
Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову
01:03
На подступах к Киеву и области сообщали о работе ПВО
00:52
Враг ударил по Сумщине – зафиксировано 94 взрыва за сутки
00:02
Одному из самых богатых людей Финляндии выписали 121 тысячу евро штрафа за превышение скорости
00:00
Обновлено от 22.35Оккупанты атаковали Харьков ракетами С-300, в области повредили аммиакопровод – ОВА
23:48
Кулеба: Вильнюс должен "подтянуть" НАТО к реальности, решение Бухареста от нее максимально оторвано
Все новости...
Реклама: