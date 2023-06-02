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Премьер Польши: Перед нами - историческая возможность установить столетие мира в Европе

"Европейская правда"Пятница, 2 июня 2023, 20:10

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал предотвратить победу России в полномасштабной войне в Украине, что является "смертельной угрозой" для Европы.

Об этом он сказал в обращении к участникам конгресса Polska Wielki Projekt ("Польша – большой проект") в Варшаве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

В записи, обращенной к участникам конгресса, Моравецкий рассказал о роли Европы и угрозах для нее.

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"Сегодня для Европы существует прежде всего одна смертельная угроза – победа России, которая является антиподом всех ценностей, которые мы лелеем, России, которая хочет не развития, а возвращения к эпохе имперского завоевания, не хочет новых технологий, только старой лжи", – считает он.

Попутно премьер Польши раскритиковал Запад, который "проспал пробуждение" России после событий в Грузии и на Кавказе, а также репрессий против собственного населения.

"Запад и в дальнейшем жил глупой надеждой на стабилизацию отношений. Когда Россия готовилась к разделу Украины, многие западные страны продолжали продавать ей оружие", – считает Моравецкий, отметив, что ситуация изменилась только после нападения РФ на Украину.

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"Перед нами открылась историческая возможность. Украина восстановит свой суверенитет и свободу, а Польша восстановит безопасность на своих границах, а Европа будет иметь века мира, которому не будет угрожать российский империализм", – добавил он.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда предостерег от поспешных заявлений о проигрыше России в развязанной ею войне против Украины. Он подчеркнул, что Путин проиграет войну, когда российская армия будет вытеснена за пределы международно признанных границ Украины.

Темы: ЕвропаПольшамир
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