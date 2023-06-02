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Рейд по укрытиям в Киеве: прокуратура расследует хищения бюджетных средств

Валентина РоманенкоПятница, 2 июня 2023, 20:19
Рейд по укрытиям в Киеве: прокуратура расследует хищения бюджетных средств
фото прокуратуры

Прокуратура совместно с полицией расследует факты хищений бюджетных средств, выделенных на ремонт укрытий в Киеве.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По данным КГГА, в 2022-2023 годах из городского бюджета на обустройство укрытий было выделено 1,2 млрд гривен.

В рамках следствия собраны доказательства, подтверждающие преступные действия и сговор заказчиков работ с победителями тендеров, направленные на растрату и завладение бюджетными средствами при реконструкции объектов укрытия.

В частности, во время проведения осмотра только одного из объектов гражданской защиты в Святошинском районе правоохранители с привлечением экспертов зафиксировали факты невыполнения работ в полном объеме, неудовлетворительное их выполнение, использование некачественных легковоспламеняющихся, пожароопасных материалов с завышением их стоимости более чем на 1 млн грн.

2 июня, в указанном производстве следователи совместно с оперативными работниками полиции продолжают осмотры ряда укрытий и сооружений гражданской защиты, расположенных на территории города Киева.

По состоянию на 19:00 осмотрено 15 объектов.

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Также по аналогичным фактам хищения бюджетных средств при ремонте объектов гражданской защиты осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах органами досудебного расследования Деснянского, Подольского, Голосеевского и Соломенского районов Киева.

Правоохранительные органы столицы проводят системную работу для документирования фактов растраты и завладения бюджетными средствами, которые выделялись на ремонт укрытий и сооружений гражданской защиты как должностными лицами, так и субъектами хозяйствования.

Отмечается, что прокуроры постоянно принимают меры об обязательствах уполномоченных лиц привести в состояние готовности укрытия в Киеве.

Во время проверок состояния содержания защитных сооружений, которые проводились с привлечением работников ГСЧС Украины, установлено, что значительное количество укрытий в разных районах города Киева не готовы полноценно выполнять свои функции.

В течение 2022-2023 годов прокуратура предъявила в суды 28 исков об обязательствах балансодержателей и владельцев привести защитные гражданские сооружения общей площадью около 11, 5 тыс. кв м и вместимостью для 11656 человек в состояние готовности к использованию по назначению.

В настоящее время по реагированию прокуроров балансодержателями и владельцами добровольно приведены в состояние готовности 5 хранилищ, в том числе коммунальных учреждений здравоохранения, вместимостью на 1081 человека, что подтверждается актами органов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Темы: укрытиеКиевпрокуратура
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