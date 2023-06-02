ВСУ начали разминирование перед контрнаступлением − The Washington Post

Украинские саперы начали разминировать территории перед возможным контрнаступлением − эти работы продолжаются уже несколько недель, пишет The Washington Post со ссылкой на украинских военных.

Источник: The Washington Post

Дословно WP: "Как и Россия, Украина установила тысячи мин вдоль своей линии фронта. И чтобы продвинуться на оккупированную территорию, ее войскам теперь нужно пройти через эти линии, не известив об этом россиян, которые заметят, если заедет тяжелая техника или раздадутся взрывы. Это означает, что саперы должны выходить в поля и незаметно снимать мины. Они делают это вручную. Ночью".

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Детали: Командир инженерного подразделения 1-й танковой бригады с позывным "Климат" рассказал, что работы по разминированию продолжаются уже несколько недель, но он отказался назвать точные места и методы, которые используются для деактивации мин.

По его словам, после того, как участок разминирован, устанавливают знаки − иногда с подсветкой, чтобы указать путь в сторону российских позиций.

Также украинские саперы для разминирования используют специально модифицированные машины на базе известного немецкого боевого танка Leopard 2 и машины советской разработки − УР-77 "Метеорит".

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WP отмечает, что западные страны также прислали несколько современных инженерных танков. В частности, предоставленные Финляндией танки для разминирования Leopard 2R, которые могут перепахивать минные поля.

По словам полковника Управления инженерных войск ВСУ Сергея Матвийчука, лучшим вариантом для разминирования могла бы быть штурмовая машина M1150 на основе M1 Abrams, но Украина такой техники не получила.

Он отметил, что в целом украинской армии не хватает инженерных танков и других подобных инструментов.

По словам украинских военных, Россия устанавливает мины по схеме: одна линия противотанковых мин, линия противопехотных мин вместе с минами-ловушками, а затем еще одна линия противотанковых мин.

Защитники отмечают, что противотанковые мины можно обнаружить с помощью беспилотников, но противопехотные мины найти труднее.

Матвийчук также рассказал, что Россия создала "массивную систему инженерных заграждений", которые представляют "серьезное препятствие для мобильности войск".

WP отмечает, что украинцам придется пробить эти укрепления, чтобы отвоевать территорию и вытеснить россиян. А это в свою очередь требует специальной подготовки и оборудования, а также тщательной разведки, чтобы найти слабые места оккупантов.

Кроме того, отмечается, что наступление будет тяжелее, чем освобождение украинских территорий прошлой осенью, потому что россияне учатся на своих ошибках и тоже лучше готовятся.

WP подчеркивает, что вероятно все это и является причинами, почему долгожданное контрнаступление до сих пор не началось.