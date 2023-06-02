Ермак рассказал о встрече жены Прокопенко с главой Красного Креста: "Никакой реакции"

Руководитель ОП Андрей Ермак рассказал, что даже после разговора руководительницы МККК с украинскими защитниками, которые вернулись из российского плена и их близкими, поведение Красного Креста никак не изменилось.

Источник: Ермак в проекте Дмитрия Комарова "Год. За кадром. Офис Президента"

Прямая речь: "Вы были лично на одном из обменов и поэтому видели, в каком состоянии возвращаются наши герои... Несколько раз были люди, которые потеряли там до 60 кг, минимально это было 30 кг. Они (россияне - ред.) даже возвращали вечером, думая, что мы, может быть, не увидели бы в каком состоянии".

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Детали: Он также вспомнил об обмене азовцев на госизменника Виктора Медведчука. По его словам, в тот день многое "пошло не так" и обмен мог сорваться. В частности, обмен, который состоялся в Украине задержался почти на 5 часов.

Обмен в Турции состоялся только тогда, когда украинская сторона убедилась, что россияне привезли украинских командиров, которые защищали Мариуполь.

Он подчеркнул, что для Украины приоритетным является обмен пленных "всех на всех", но сейчас реалии таковы, что сделать это будет очень непросто.

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Ермак также выразил разочарование работой Международного Комитета Красного Креста.

Прямая речь: "Никоим образом ни разу они (представители МККК - ред.) не попали ни к одному нашему пленному. Они нам рассказывают, что не могут попасть, потому что россияне не дают разрешения.

Даже не выбирая выражений, я спросил, а если бы это было во время Второй мировой войны, и вы у Гитлера спрашиваете, что вы не можете попасть в Освенцим, что бы вы мне ответили?! Они тупят глаза, молчат, начинают рассказывать о мандатах и так далее...

Президент комитета красного креста. Она сидела здесь и я ей сказал, что у вас есть возможность показать, что вы организация, которая делает то, для чего была создана. Я ее не предупреждал и во время встречи сказал: "А сейчас наша встреча изменится и я хочу, чтобы к ней присоединились три девушки". И из этих дверей без предупреждения вышли - Марьяна Мамонова, сестра "Волыны" и жена Прокопенко ("Редиса"). Они зашли. Сели здесь. И час, не подбирая слов, рассказывали об ужасах плена. Президент МККК сидела с представителем Украины просто "черного" цвета"...Это терапия правды".

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Детали: По словам Ермака, после этой встречи поведение Красного Креста никак не изменилось. Он отмечает, что нужно создать современную действенную международную службу, которая будет заниматься этим вместо Красного Креста.

Он заявил, что "Еленовка" и другие места содержания россиянами украинских пленных являются абсолютными концлагерями.

Глава ОП рассказал, что представители МККК отказались ехать на линию соприкосновения после гарантии украинской стороны, чтобы попасть в "Еленовку". Он добавил, что МККК не захотел этого делать, ссылаясь на отсутствие мандата.