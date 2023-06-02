Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ермак рассказал о встрече жены Прокопенко с главой Красного Креста: "Никакой реакции"

Алена МазуренкоПятница, 2 июня 2023, 23:41
Ермак рассказал о встрече жены Прокопенко с главой Красного Креста: Никакой реакции
скриншот

Руководитель ОП Андрей Ермак рассказал, что даже после разговора руководительницы МККК с украинскими защитниками, которые вернулись из российского плена и их близкими, поведение Красного Креста никак не изменилось.

Источник: Ермак в проекте Дмитрия Комарова "Год. За кадром. Офис Президента"

Прямая речь: "Вы были лично на одном из обменов и поэтому видели, в каком состоянии возвращаются наши герои... Несколько раз были люди, которые потеряли там до 60 кг, минимально это было 30 кг. Они (россияне - ред.) даже возвращали вечером, думая, что мы, может быть, не увидели бы в каком состоянии".

Реклама:

Детали: Он также вспомнил об обмене азовцев на госизменника Виктора Медведчука. По его словам, в тот день многое "пошло не так" и обмен мог сорваться. В частности, обмен, который состоялся в Украине задержался почти на 5 часов.

Обмен в Турции состоялся только тогда, когда украинская сторона убедилась, что россияне привезли украинских командиров, которые защищали Мариуполь.

Он подчеркнул, что для Украины приоритетным является обмен пленных "всех на всех", но сейчас реалии таковы, что сделать это будет очень непросто.

ВИДЕО ДНЯ

Ермак также выразил разочарование работой Международного Комитета Красного Креста.

Прямая речь: "Никоим образом ни разу они (представители МККК - ред.) не попали ни к одному нашему пленному. Они нам рассказывают, что не могут попасть, потому что россияне не дают разрешения.

Даже не выбирая выражений, я спросил, а если бы это было во время Второй мировой войны, и вы у Гитлера спрашиваете, что вы не можете попасть в Освенцим, что бы вы мне ответили?! Они тупят глаза, молчат, начинают рассказывать о мандатах и так далее...

Президент комитета красного креста. Она сидела здесь и я ей сказал, что у вас есть возможность показать, что вы организация, которая делает то, для чего была создана. Я ее не предупреждал и во время встречи сказал: "А сейчас наша встреча изменится и я хочу, чтобы к ней присоединились три девушки". И из этих дверей без предупреждения вышли - Марьяна Мамонова, сестра "Волыны" и жена Прокопенко ("Редиса"). Они зашли. Сели здесь. И час, не подбирая слов, рассказывали об ужасах плена. Президент МККК сидела с представителем Украины просто "черного" цвета"...Это терапия правды".

 
скриншот

Детали: По словам Ермака, после этой встречи поведение Красного Креста никак не изменилось. Он отмечает, что нужно создать современную действенную международную службу, которая будет заниматься этим вместо Красного Креста.

Он заявил, что "Еленовка" и другие места содержания россиянами украинских пленных являются абсолютными концлагерями.

Глава ОП рассказал, что представители МККК отказались ехать на линию соприкосновения после гарантии украинской стороны, чтобы попасть в "Еленовку". Он добавил, что МККК не захотел этого делать, ссылаясь на отсутствие мандата.

Темы: Андрей ЕрмакКрасный Крестпленныеобмен
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Андрей Ермак
У Зеленского обещают преграды для производства российских беспилотников
Подготовку украинской Формулы мира поддержали уже 58 стран
В Джидде согласовали не все пункты "формулы мира", есть спорные моменты
Последние новости
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
Все новости...
Реклама: