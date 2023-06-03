За сутки произошло 29 боевых столкновений с врагом – сводка

В течение 2 июня между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло 29 боевых столкновений.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 67 авиационных и 17 ракетных ударов, совершил 91 обстрел из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки состоялось 29 боевых столкновений".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиационные удары в районе Огирцево Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Леонивка и Гремяч Черниговской области; Нововасильевка, Середина Буда, Ромашково, Атинское, Бессаловка, Беловоды, Басовка, Юнаковка, Покровка, Новодмитровка, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Пыльная, Зеленое, Верхняя Писаревка, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Зыбино, Рыбалкино, Бударки, Землянки, Чугуновка, Отрадное на Харьковщине.

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На Купянском направлении в течение прошедших суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Двуречанское, Каменка, Фиголевка, Двуречная, Кутьковка, Кисловка, Табаевка, Котляровка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе Макеевки Луганской области и Спирного в Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ивановки и Спирного – Донецкой. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка на Луганщине и Верхнекаменское, Торское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Белая Гора и Часов Яр Донецкой области, а также ракетный – по Дружковке. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, однако наши защитники отбили все 14 вражеских атак. Противник понес значительные потери в живой силе и технике. Враг продолжает уничтожать наши города и села. Нанес авиаудары по Марьинке и Катериновке, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Пречистовки, совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах Ольговское и Новоданиловка Запорожской области, а также Веселое, Казацкое и Одрадокаменка Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Камышеваха и Новоандреевка Запорожской области; Берислав, Антоновка Херсонской области, город Херсон, а также Очаков Николаевской области.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

За прошедшие сутки украинскими защитниками было уничтожено 15 крылатых ракет и 17 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов, 2 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию и реактивную систему залпового огня противника.