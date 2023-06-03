Зеленский ответил на слова Трампа, который хотел бы "завершить войну за 24 часа"

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "не понял" слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он бы завершил полномасштабную войну за одни сутки, посадив Киев и Москву за стол переговоров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью WJS.

Зеленского спросили, насколько он беспокоится по поводу влияния предстоящих выборов в США на помощь Украине и хотел бы из этих соображений завершить войну к тому времени.

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"Конечно хотелось бы завершить войну как можно скорее. Это не связано с администрацией – будет она такая же или изменится. Президент Байден – он президент во время полномасштабной войны, и он помог нам больше, чем президент Трамп. Но при этом нужно понимать, что тогда не было полномасштабной войны, и я не знаю, как бы действовал Трамп", – ответил Зеленский.

Он добавил, что ему непонятно заявление Трампа о том, что войну якобы можно было бы завершить за одни сутки.

"Я не понял, почему Дональд Трамп говорил, что за 24 часа посадил бы Путина и Зеленского за стол переговоров и завершил войну. Он мог тогда это сделать, когда он был. Но этого не произошло. Да, вопрос был не такой острый – потому что не было полномасштабного вторжения. Но были оккупированы наши территории", – отметил президент.

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Зеленский признал, что в такой ситуации, в которой находится Украина, возможные перемены беспокоят, потому что ситуация может измениться и к лучшему, и к худшему.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп в недавних заявлениях говорил, что нашел бы способ завершить войну "за 24 часа", уклонился от ответа, хочет ли победы Украины, и отказался называть Путина военным преступником. Он также заявил, что Штаты предоставляют Украине слишком много оружия.

Губернатор Флориды Рон Десантис, который считается главным конкурентом Дональда Трампа на номинацию от Республиканской партии, сказал, что Трамп преувеличивает о завершении войны в Украине "за 24 часа", но это "правильный инстинкт".