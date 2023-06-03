Россияне атаковали за сутки девять украинских областей

Российские оккупанты в течение 2-3 июня обстреливали девять украинских областей, есть погибшие среди гражданского населения.

Источник: сводка глав ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: за сутки - 6 обстрелов, из минометов и артиллерии, по Новгород-Северскому району. Без жертв. Из-за обстрела в лесу возник пожар (Семеновская громада).

Сумщина: Ночью и утром - обстрелы. Середино-Будская громада: по территории громады осуществлен минометный обстрел (2 взрыва), поврежден частный дом. Вчера в течение дня россияне совершили 30 обстрелов приграничья. Зафиксировано 181 взрыв. Обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская громады. К сожалению, есть жертвы среди мирных жителей и разрушения гражданской инфраструктуры.

Хотинская громада: один человек погиб, повреждено частное домовладение и повреждена линия электропередач. Великописаревская громада: в течение дня враг беспощадно обстреливал громаду: 3 взрыва из минометов, 16 взрывов из САУ. В результате одного из обстрелов (САУ) повреждены 3 дома гражданской инфраструктуры, 3 гражданских авто, аптека, административное здание, 2 частных домовладения и многоэтажный жилой дом. Один человек получил ранения. Также россияне били из РСЗО - 14 взрывов. В результате одного из обстрелов повреждены 2 частных домовладения.

Запорожская: за минувшие сутки 111 ударов нанесли российские войска по 24 населенным пунктам области Запорожской области: авиаудары по Новоданиловке и Ольговскому, трижды применили БПЛА в Гуляйполе и Чаровном, нанесли 14 атак из РСЗО по Орехову, Железнодорожному, Новоивановке, Темировке, Егоровке, 92 артобстрела пришлось по Орехову, Преображенке, Гуляйполю, Малиновке, Степногорску, Каменскому и окрестным селам. За сутки враг унес жизни двух жителей области и травмировал пятерых. Враг атаковал многоэтажный дом в Камышевахе. Минно-взрывные травмы получили четыре человека. К сожалению, от полученных травм погибли два человека. Во время вечерней атаки в Орехове ранения получил 62-летний мужчина. Сейчас зафиксировано 58 разрушений жилых домов и имущества людей.

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Днепропетровщина: вчера по Никополю враг совершил артиллерийский обстрел. Спасатели обследовали место попадания. Раненых или погибших нет.

Харьковщина: за прошедшие сутки враг массированно обстрелял по меньшей мере 30 населенных пунктов. Сегодня утром враг из минометов обстрелял с. Ивашки Богодуховского района, погиб мужчина 67 лет. В селе поврежден двухэтажный многоквартирный дом и частный дом и сарай. Значительно повреждены ферма и хозяйственные постройки предприятия "Альфа". Вчера в результате обстрела с. Лиман Чугуевского района повреждены 2 частных дома, произошел пожар. Вчера россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по пгт Ковшаровка Купянского района. Поврежден жилой дом. 2 человека погибли - 61-летний мужчина и женщина 45 лет. Кроме того, получили ранения 3 женщины и 3-летний мальчик.

В г. Волчанск в результате обстрела поврежден Волчанский ЧАО ОЭЗ, горела транспортная лента, масляная пыль и электропроводка. В результате танкового обстрела пгт Двуречная Купянского района поврежден дом, ранены мужчина и женщина 70 и 73 лет. Возле с. Сулиговка Изюмского района в лесу на неизвестном взрывном устройстве подорвался мужчина 40 лет. От полученных травм погиб на месте. Вблизи сел Морозовая Долина и Лемищина Богодуховского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль ВАЗ 2121, в котором ехала семья с тремя детьми. По уточненной информации, погибла 37-летняя женщина. Водитель автомобиля, мужчина 36 лет, получил ранения. Две девочки 12 и 15 лет и мальчик 12 лет получили ранения. Состояние мальчика тяжелое.

Луганщина: артиллерийских и минометных обстрелов противника за прошедшие сутки подверглись Новоселовское, Невское и Белогоровка, по которой еще и был нанесен авиаудар. За сутки противник совершил 96 обстрелов (413 снарядов). Захватчики усилили пропускной режим на оккупированной Луганщине. В поисках партизан увеличили количество блокпостов, на усиление привезли росгвардию. Представители последней круглосуточно осуществляют осмотр техники и проверку документов на пунктах пропуска.

Донецкая область: по области за минувшие сутки - 23 обстрела. Пострадали 18 населенных пунктов: Курахово, Часов Яр, Авдеевка, Угледар, Дружковка, Торецк, пгт Великая Новоселка, пгт Очеретино, пгт Острое, с.Ласточкино, с.Тоненькое, с.Катериновка, с.Марково, с.Карловка, с.Новоукраинка, с.Рай-Александровка, Константиновка. Поврежден 21 жилой дом (из них 5 - многоквартирных), 2 гражданских автомобиля, ЛЭП, 2 здания Дружковского фарфорового завода. В Донецкой области за сутки: 2 погибших, 4 раненых.

Николаевщина: вчера враг совершил артиллерийский обстрел акватории Очаковской громады. Пострадавших и разрушений нет. Также вчера вечером враг наносил артиллерийские удары по г. Очаков Очаковской громады, в результате чего повреждены жилые дома и линия электропередач. Без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 65 обстрелов (265 снарядов), из них по г. Херсон - 5 обстрелов (29 снарядов). российские военные попали в районы 28 населенных пунктов области. Из-за российской агрессии 5 человек (из них 2 - дети) получили ранения. Ночью российская армия обстреляла село Черешенки Белозерской громады. В очередной раз били по гражданской инфраструктуре. Из-за вражеских ударов повреждены хозяйственные постройки и сельскохозяйственная техника. К счастью, мирные люди не пострадали. Вражеская авиация снова атаковала Одрадокаменку Тягинской громады. Из-за попадания авиабомбы в населенном пункте повреждены помещения почты, сельского клуба, амбулатории, админздание, а также памятник. Без пострадавших.

В Загоряновке Музыковской громады из-за взрыва неизвестного предмета пострадали двое детей. У 13-летнего ребенка осколочные поражения конечностей. Младший, 10-летний, получил ранение живота. Трагедия произошла на детской площадке, где играли мальчики. Детей доставили в больницу. Старшего мальчика прооперировали, ребенок находится в больнице. Младшего уже отпустили домой. Работники полиции выяснили, что на детскую площадку неизвестный блестящий предмет принесла девочка, которой папа сказал, что он опасен.