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Действующий чиновник Херсонской ОВА во время оккупации работал на россиян - СБУ

Роман Петренко, Валентина РоманенкоСуббота, 3 июня 2023, 14:21
Действующий чиновник Херсонской ОВА во время оккупации работал на россиян - СБУ
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Служба безопасности задержала чиновника Херсонской областной военной администрации, который во время оккупации города добровольно согласился войти в созданное агрессором "главное управление министерства внутренних дел Херсонской области".

Источник: СБУ, источник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, чиновника зовут Алексей Ванин.

СБУ сообщает, что во время оккупации его назначили "старшим экспертом отделения бухгалтерских и финансово-аналитических экспертиз экспертно-криминалистического центра".

В его "обязанности" входила подготовка фейковых "экспертиз финансовой деятельности предприятий".

Установлено, что, находясь в рядах оккупационного органа, вражеский приспешник ездил в Москву на "курсы повышения квалификации".

После освобождения областного центра фигурант сначала "залег на дно", а затем снова устроился в местную ОВА.

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Во время обысков у него нашли распечатанные законы, приказы и инструкции МВД РФ и документы, подтверждающие его "стажировку" в Москве.

Суд взял его под стражу, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

 

Темы: ХерсонколлаборационизмСБУ
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