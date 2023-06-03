Действующий чиновник Херсонской ОВА во время оккупации работал на россиян - СБУ
Служба безопасности задержала чиновника Херсонской областной военной администрации, который во время оккупации города добровольно согласился войти в созданное агрессором "главное управление министерства внутренних дел Херсонской области".
Источник: СБУ, источник УП в правоохранительных органах
Детали: По данным источника УП, чиновника зовут Алексей Ванин.
СБУ сообщает, что во время оккупации его назначили "старшим экспертом отделения бухгалтерских и финансово-аналитических экспертиз экспертно-криминалистического центра".
В его "обязанности" входила подготовка фейковых "экспертиз финансовой деятельности предприятий".
Установлено, что, находясь в рядах оккупационного органа, вражеский приспешник ездил в Москву на "курсы повышения квалификации".
После освобождения областного центра фигурант сначала "залег на дно", а затем снова устроился в местную ОВА.
Во время обысков у него нашли распечатанные законы, приказы и инструкции МВД РФ и документы, подтверждающие его "стажировку" в Москве.
Суд взял его под стражу, ему грозит до 15 лет тюрьмы.