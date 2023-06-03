Белый дом о вступлении Украины в НАТО: США концентрируются на военной помощи

США поддерживают движение Украины в НАТО, но пока концентрируются на военной помощи Киеву, которая будет помогать бороться с российской агрессией.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает "Европейская правда".

"Когда речь идет о НАТО, мы привержены политике открытых дверей. Любое решение принимается между 31 членом Альянса и страной, которая хочет вступить. Мы говорили об этом много раз раньше. Это не изменилось...сейчас мы сосредоточены на том, что мы можем сделать для поддержки усилий Украины в борьбе за свою демократию, за свою свободу против российской агрессии. И это то, что мы будем продолжать делать", – отметила она.

Представительница Белого дома напомнила о выделенном в среду новом пакете военной помощи для Украины на сумму 300 миллионов долларов.

"Мы будем продолжать в том же духе", – добавила Жан-Пьер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по его итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она может присоединиться к Альянсу.