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У Путина говорят, что тот хочет достичь своих целей другими средствами, чем война

Катерина ТищенкоСуббота, 3 июня 2023, 17:10
У Путина говорят, что тот хочет достичь своих целей другими средствами, чем война
Владимир Путин, фото Getty Images

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин якобы открыт к любым контактам для достижения целей РФ иными средствами, чем война против Украины.

Источник: Песков в интервью пропагандисту Павлу Зарубину, пишет государственное агентство ТАСС

Детали: По словам пресс-секретаря, Путин якобы открыт к любым контактам для достижения целей РФ иными средствами, чем "спецоперация" (так государство-агрессор называет войну против Украины – ред.), но Запад пока не оставляет иного выхода.

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Песков также сказал, что Францию вряд ли можно отнести к нейтральным по теме войны в Украине странам, которые могут претендовать на роль модератора.

При этом пресс-секретарь российского диктатора заявил, что Украина якобы стала инструментом в рамках "комбинированной войны" Запада против РФ, а с "инструментом заниматься решением конфликта бесперспективно".

Темы: ПутинвойнаРосcия
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