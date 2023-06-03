Турция по просьбе НАТО направит в Косово миротворцев

Турция решила направить свои миротворческие силы в Косово в ответ на запрос НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Турции.

"После событий в Косово по просьбе командования союзных объединенных сил НАТО в Неаполе в качестве резервного подразделения был развернут батальон спецназа 65-й механизированной пехотной бригады командования (Kırklareli), который ранее был выделен Силами НАТО в Косово (KFOR)", – говорится в сообщении.

Планируется, что развернутое подразделение будет переведено в казармы "Султан Мурат" в Косово 4-5 июня.

Также Минобороны Турции призвало к сдержанному и конструктивному диалогу по разрешению кризиса, который может нанести ущерб безопасности и стабильности в регионе.

После выборов новых мэров протесты вспыхнули в сербских общинах на севере Косова. Протестующие атаковали миротворцев НАТО с применением зажигательных устройств и камнями в селе Звечан.

30 итальянских и венгерских военных и более 50 сербов получили ранения.

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На промежуточных выборах, которые сербы бойкотировали по указанию правительства в Белграде, победили политики албанского происхождения явка составила менее 4%.

Президент Косова Веса Османи накануне подтвердила, что Косово готово организовать новые выборы на севере. О возможности повторных выборов также заявлял премьер-министр Косово Альбин Курти. Условием для этого, по его словам, должен стать отвода сербов от зданий местных советов и прекращения их жестких протестов.

Османи отметила, что с такой просьбой выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

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