Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне ударили по пригороду Днепра: среди раненых дети, под завалами люди

Катерина ТищенкоСуббота, 3 июня 2023, 22:04
Россияне ударили по пригороду Днепра: среди раненых дети, под завалами люди
последствия обстрела Днепропетровщины 3 июня, скриншот видео Владимира Зеленского

В результате российского обстрела Подгородненской общины вблизи Днепра пострадали 13 человек, среди которых 3 детей, под завалами дома находятся люди.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей ЛысакСуспільне, alerts.in.ua

 
последствия обстрела Днепропетровщины 3 июня, фото из Telegram Сергея Лысака

Дословно Лысак: "Взрыв прогремел в Подгородненской общине Днепровского района.

Поврежден двухэтажный жилой дом. Под завалами люди.

Предварительно, есть шестеро пострадавших, среди них – 6-летний мальчик. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Вспыхнуло два пожара, пожарные укрощают пламя. Пострадало также спасательное подразделение".

 

Обновлено: Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне атаковали Днепр и попали между двумя двухэтажными жилыми домами. Под завалами находятся люди.

ВИДЕО ДНЯ

"В очередной раз Россия доказывает, что является страной-террористом. За все совершенное против нашего государства и людей россияне понесут ответственность", - написал он.

Позже Сергей Лысак сообщил, что из-под завалов дома достали мужчину, там еще находятся люди.

Количество пострадавших возросло до 13, из которых 3 детей: мальчики 6, 11 и 15 лет.

"Почти все раненые госпитализированы. Состояние – средней тяжести. Один человек будет лечиться амбулаторно. У пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ушибы", - сообщил глава ОГА.

Больше деталей: Перед этим Суспільне сообщило, что в Днепре в субботу вечером до объявления воздушной тревоги прогремел взрыв.

Темы: Днепрвзрыввоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пентагон объявит новый пакет военной помощи Украине на более чем $2 млрд – СМИ

фото, видеоРоссия нанесла ракетный удар по Умани, есть пострадавшие

Зеленский просит мир наказать Путина за экоцид: Жизни сломаны, экосистемы уничтожены

Энергетики придумали, как адаптировать систему после подрыва Каховской ГЭС

Бывшая эскортница получила награду за работу на "информационном фронте" – ГУР

В Конгрессе США не верят заявлениям России о подрыве Каховской ГЭС

Все новости...
Вагнеровцы еще окончательно не покинули Бахмут, ситуация на фронте несколько меняется – Маляр
В Мелитополе прогремели громкие взрывы, виден густой дым – мэр
В Бердянске прогремели взрывы, оккупанты заявили о сбивании ракет
Зеленский предлагает России "дипломатический выход" с наименьшими потерями
Последние новости
08:24
За сутки на фронте "минус" 1 010 оккупантов и 10 вражеских танков
08:07
Несмотря на сопротивление Польши и Венгрии страны ЕС договорились о распределении мигрантов
08:05
Премьер Эстонии – о введении войск в Украину: ни одна страна не говорила о таких намерениях
07:54
Точный удар: в Донецке Силы обороны уничтожили 56 оккупантов
07:35
Россияне запустили ночью до 16 ударных БпЛА и 6 крылатых ракет – воздушники
07:29
ОбновленоРоссия ракетами атаковала Житомирскую область, погиб человек, есть пострадавшие
07:08
В Белгородской области РФ "работала ПВО" и "ночью много стреляли" – губернатор
06:50
Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 10 вражеских БпЛА – сводка
06:04
Трампу предъявлены обвинения по 7 пунктам – адвокат
05:30
По меньшей мере на трех участках фронта Силы обороны провели контрнаступательные действия – ISW
Все новости...
Реклама: