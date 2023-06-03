Россияне ударили по пригороду Днепра: среди раненых дети, под завалами люди

В результате российского обстрела Подгородненской общины вблизи Днепра пострадали 13 человек, среди которых 3 детей, под завалами дома находятся люди.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, Суспільне, alerts.in.ua

последствия обстрела Днепропетровщины 3 июня, фото из Telegram Сергея Лысака

Дословно Лысак: "Взрыв прогремел в Подгородненской общине Днепровского района.

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Поврежден двухэтажный жилой дом. Под завалами люди.

Предварительно, есть шестеро пострадавших, среди них – 6-летний мальчик. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Вспыхнуло два пожара, пожарные укрощают пламя. Пострадало также спасательное подразделение".

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Обновлено: Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне атаковали Днепр и попали между двумя двухэтажными жилыми домами. Под завалами находятся люди.

"В очередной раз Россия доказывает, что является страной-террористом. За все совершенное против нашего государства и людей россияне понесут ответственность", - написал он.

Позже Сергей Лысак сообщил, что из-под завалов дома достали мужчину, там еще находятся люди.

Количество пострадавших возросло до 13, из которых 3 детей: мальчики 6, 11 и 15 лет.

"Почти все раненые госпитализированы. Состояние – средней тяжести. Один человек будет лечиться амбулаторно. У пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ушибы", - сообщил глава ОГА.

Больше деталей: Перед этим Суспільне сообщило, что в Днепре в субботу вечером до объявления воздушной тревоги прогремел взрыв.