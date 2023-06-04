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По всей Украине объявляли воздушную тревогу, работала ПВО

"Украинская правда"Воскресенье, 4 июня 2023, 05:02
По всей Украине объявляли воздушную тревогу, работала ПВО
Скрин карты тревог

На территории всей Украины объявляли воздушную тревогу, работали силы противовоздушной обороны.

Источник: карта тревог

Детали: В столице о воздушной угрозе сообщили в 01:48.

Воздушную тревогу сначала объявили в восточных, северных, южных и центральных областях Украины, а затем – в западных.

Дополнено в 02:30. На данный момент тревога не объявлена только в 4 западных областях – Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской.

Дополнено в 02:50. Тревогу объявили на территории всей Украины.

Дополнено в 03:03. В Киевской ОВА сообщили о повышенной угрозе вражеской атаки с воздуха, на Киевщине уже работают силы ПВО.

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"Не пренебрегайте сигналом "воздушная тревога" – находитесь в укрытиях до отбоя. А также помните о запрете фото- и видеофиксации работы наших защитников", – призвали в ОВА.

Дополнено в 03:22. Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил о повышенной опасности для Уманщины.

Дополнено в 03:55. "Одесская область: ситуация контролируемая. Сейчас все 4.5.0. Однако тревога продолжается. Остаемся в безопасных местах", – написал в Telegram председатель общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

Дополнено в 04:55. На территории всей Украины, кроме Сумской области, – отбой воздушной тревоги.

Темы: воздушная тревогаУкраинаКиев
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