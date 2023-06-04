Около 40 оккупантов сбежали со своих позиций в Сватово – Генштаб
Воскресенье, 4 июня 2023, 07:03
Около 40 российских военнослужащих 2 июня дезертировали, покинув позиции в Сватово Луганской области.
Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook
Дословно: "В Сватово Луганской области 2 июня дезертировали около 40 военнослужащих российских оккупационных войск, которые самовольно оставили боевые позиции".
Детали: По информации Генштаба, для поиска дезертиров было задействовано 2 вертолета и подразделение Росгвардии.
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