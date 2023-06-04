Две российских ракеты попали в аэродром возле Кропивницкого
Воскресенье, 4 июня 2023, 10:15
Две российских крылатых ракеты в ночь на 4 июня попали в оперативный аэродром вблизи Кропивницкого, сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.
Источник: Игнат в телемарафоне
Прямая речь Игната: "Крылатые ракеты все не уничтожили, уничтожены четыре из шести.
Реклама:
К сожалению, попали в оперативный аэродром вблизи Кропивницкого".
Детали: Игнат не рассказал о последствиях, но отметил, что нужно усиливать всю Украину ПВО.
Между тем он добавил, что в Сумской области есть поражения объектов инфраструктуры.
ВИДЕО ДНЯ