Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Две российских ракеты попали в аэродром возле Кропивницкого

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 июня 2023, 10:15
Две российских ракеты попали в аэродром возле Кропивницкого
ту-95мс, которые атаковали Украину в ночь на 4 июня, фото минобороны рф

Две российских крылатых ракеты в ночь на 4 июня попали в оперативный аэродром вблизи Кропивницкого, сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

Источник: Игнат в телемарафоне

Прямая речь Игната: "Крылатые ракеты все не уничтожили, уничтожены четыре из шести.

К сожалению, попали в оперативный аэродром вблизи Кропивницкого".

Детали: Игнат не рассказал о последствиях, но отметил, что нужно усиливать всю Украину ПВО.

Между тем он добавил, что в Сумской области есть поражения объектов инфраструктуры.

Темы: ракетный ударПВОКропивницкийВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пентагон объявит новый пакет военной помощи Украине на более чем $2 млрд – СМИ

фото, видеоРоссия нанесла ракетный удар по Умани, есть пострадавшие

Зеленский просит мир наказать Путина за экоцид: Жизни сломаны, экосистемы уничтожены

Энергетики придумали, как адаптировать систему после подрыва Каховской ГЭС

Бывшая эскортница получила награду за работу на "информационном фронте" – ГУР

В Конгрессе США не верят заявлениям России о подрыве Каховской ГЭС

Все новости...
Около 40 оккупантов сбежали со своих позиций в Сватово – Генштаб
ВСУ ликвидировали еще полтысячи российских вояк, более 20 артсистем и 10 БПЛА
Россияне утром обстреляли Харьковскую область из вертолетов и танков
У российских властей паранойя из-за сине-желтых цветов - британская разведка
Последние новости
08:24
За сутки на фронте "минус" 1 010 оккупантов и 10 вражеских танков
08:07
Несмотря на сопротивление Польши и Венгрии страны ЕС договорились о распределении мигрантов
08:05
Премьер Эстонии – о введении войск в Украину: ни одна страна не говорила о таких намерениях
07:54
Точный удар: в Донецке Силы обороны уничтожили 56 оккупантов
07:35
Россияне запустили ночью до 16 ударных БпЛА и 6 крылатых ракет – воздушники
07:29
ОбновленоРоссия ракетами атаковала Житомирскую область, погиб человек, есть пострадавшие
07:08
В Белгородской области РФ "работала ПВО" и "ночью много стреляли" – губернатор
06:50
Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 10 вражеских БпЛА – сводка
06:04
Трампу предъявлены обвинения по 7 пунктам – адвокат
05:30
По меньшей мере на трех участках фронта Силы обороны провели контрнаступательные действия – ISW
Все новости...
Реклама: