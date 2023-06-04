Две российских ракеты попали в аэродром возле Кропивницкого

ту-95мс, которые атаковали Украину в ночь на 4 июня, фото минобороны рф

Две российских крылатых ракеты в ночь на 4 июня попали в оперативный аэродром вблизи Кропивницкого, сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

Источник: Игнат в телемарафоне

Прямая речь Игната: "Крылатые ракеты все не уничтожили, уничтожены четыре из шести.

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К сожалению, попали в оперативный аэродром вблизи Кропивницкого".

Детали: Игнат не рассказал о последствиях, но отметил, что нужно усиливать всю Украину ПВО.

Между тем он добавил, что в Сумской области есть поражения объектов инфраструктуры.