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Две российских ракеты попали в аэродром возле Кропивницкого

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 июня 2023, 10:15
Две российских ракеты попали в аэродром возле Кропивницкого
ту-95мс, которые атаковали Украину в ночь на 4 июня, фото минобороны рф

Две российских крылатых ракеты в ночь на 4 июня попали в оперативный аэродром вблизи Кропивницкого, сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

Источник: Игнат в телемарафоне

Прямая речь Игната: "Крылатые ракеты все не уничтожили, уничтожены четыре из шести.

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К сожалению, попали в оперативный аэродром вблизи Кропивницкого".

Детали: Игнат не рассказал о последствиях, но отметил, что нужно усиливать всю Украину ПВО.

Между тем он добавил, что в Сумской области есть поражения объектов инфраструктуры.

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Темы: ракетный ударПВОКропивницкийВоздушные силы ВСУ
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