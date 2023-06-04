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РДК и "Свобода России" говорят, что пленили воинов на Белгородщине, зовут на встречу губернатора

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 июня 2023, 14:52
РДК и Свобода России говорят, что пленили воинов на Белгородщине, зовут на встречу губернатора
скриншот

Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" заявили, что пленили российских солдат в Белгородской области и хотят встречи с губернатором.

Источник: РДК

Дословно: "Господин Гладков! Сегодня большой православный праздник, Троица.

В качестве жеста доброй воли, о которых так часто говорят в правительстве РФ, мы готовы отдать вам этих пленных, простых русских солдат, за возможность пообщаться с вами лично, обсудить текущую ситуацию в регионе и, главное, поговорить о его будущем и будущем России в целом.

Поэтому приглашаем вас к диалогу в стенах храма в Новой Таволжанке.

Приезжайте на машине скорой помощи лично, в сопровождении водителя, без оружия. Я приду лично с представителем ЛСР и пленными".

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Детали: Бойцы записали видео в неизвестном помещении с неизвестным лежащим голым человеком. Где это происходит – пока неизвестно.

В другом посте Русский Добровольческий Корпус также заявил, что бойцы Польского Добровольческого Корпуса обеспечивают конвой пленных, военную и медицинскую логистику операций РДК, но только в пределах государственной границы Украины.

Дословно РДК: "Наши соратники из Польши действительно не первый месяц воюют с нами плечом к плечу за свободу и независимость Украины. Мы уже успели провести совместно ряд операций на Ореховском и Запорожском и Бахмутском направлениях. Парни отлично проявили себя и показали высокий уровень мотивации и подготовки.

Что касается боевых действий на территории Российской Федерации, бойцы ПДК обеспечивают конвой пленных, военную и медицинскую логистику, но только в пределах государственной границы Украины. Несмотря на такие ограничения, мы всё равно искренне благодарим их за неоценимый вклад в общее дело и всегда включаем их в планирование и делимся с ними нашими трофеями".

Темы: Росcиявойна
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