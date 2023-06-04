Мужчины подделывают свидетельства о смерти жены, чтобы выехать за границу - Демченко

Представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что некоторые мужчины пытаются пересечь границу с фейковыми свидетельствами о смерти жены.

Источник: Демченко в эфире телемарафона

Детали: Демченко сообщил, что ежедневно пограничники задерживают до 20 мужчин, которые пытаются незаконно пересечь границу.

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Прямая речь Демченко: "Как правило, они пытаются использовать поддельные документы. Как правило, это документы из военкомата, что они непригодны к военной службе.

Мы часто видим, что мужчины подделывают документы о своих детях, якобы у них есть трое детей, или предоставляют свидетельство о смерти жены, поскольку родителям-одиночкам также разрешено пересекать границу.