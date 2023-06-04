Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мужчины подделывают свидетельства о смерти жены, чтобы выехать за границу - Демченко

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 июня 2023, 15:32
Мужчины подделывают свидетельства о смерти жены, чтобы выехать за границу - Демченко
ДЕМЧЕНКО. ФОТО гПСУ

Представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что некоторые мужчины пытаются пересечь границу с фейковыми свидетельствами о смерти жены.

Источник: Демченко в эфире телемарафона

Детали: Демченко сообщил, что ежедневно пограничники задерживают до 20 мужчин, которые пытаются незаконно пересечь границу.

Реклама:

Прямая речь Демченко: "Как правило, они пытаются использовать поддельные документы. Как правило, это документы из военкомата, что они непригодны к военной службе.

Мы часто видим, что мужчины подделывают документы о своих детях, якобы у них есть трое детей, или предоставляют свидетельство о смерти жены, поскольку родителям-одиночкам также разрешено пересекать границу.

Темы: Пограничная службаграницавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Пограничная служба
Пограничники подтверждают, что "вагнеровцы" выезжают из Беларуси
Пограничные службы Литвы, Латвии и Польши обсудили сценарий закрытия границы с Беларусью
Пограничники будут выпускать из Украины еще одну категорию военнообязанных
Последние новости
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
Все новости...
Реклама: