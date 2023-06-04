Россияне обстреляли Золочев на Харьковщине, есть раненые
Воскресенье, 4 июня 2023, 16:28
В результате обстрела российскими войсками пгт Золочев на Харьковщине ранены два человека.
Источник: председатель Золочевской громады Виктор Коваленко в комментарии "Суспільне Харків"
Детали: Как сообщил Коваленко, российские военные обстреляли Золочев из артиллерии в воскресенье в 14.30.
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Прямая речь: "Предварительно, поврежден дом детского и юношеского творчества. Выбиты 10 окон и входная дверь. Другие повреждения выясняются.
Ранения получили 40-летний мужчина и 38-летняя женщина".