Россияне обстреляли Золочев на Харьковщине, есть раненые

В результате обстрела российскими войсками пгт Золочев на Харьковщине ранены два человека.

Источник: председатель Золочевской громады Виктор Коваленко в комментарии "Суспільне Харків"

Детали: Как сообщил Коваленко, российские военные обстреляли Золочев из артиллерии в воскресенье в 14.30.

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Прямая речь: "Предварительно, поврежден дом детского и юношеского творчества. Выбиты 10 окон и входная дверь. Другие повреждения выясняются.

Ранения получили 40-летний мужчина и 38-летняя женщина".