Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне обстреляли Золочев на Харьковщине, есть раненые

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 июня 2023, 16:28
Россияне обстреляли Золочев на Харьковщине, есть раненые
последствия обстрела Золочева, фото Виктора Коваленко

В результате обстрела российскими войсками пгт Золочев на Харьковщине ранены два человека.

Источник: председатель Золочевской громады Виктор Коваленко в комментарии "Суспільне Харків"

Детали: Как сообщил Коваленко, российские военные обстреляли Золочев из артиллерии в воскресенье в 14.30.

Прямая речь: "Предварительно, поврежден дом детского и юношеского творчества. Выбиты 10 окон и входная дверь. Другие повреждения выясняются.

Ранения получили 40-летний мужчина и 38-летняя женщина".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пентагон объявит новый пакет военной помощи Украине на более чем $2 млрд – СМИ

фото, видеоРоссия нанесла ракетный удар по Умани, есть пострадавшие

Зеленский просит мир наказать Путина за экоцид: Жизни сломаны, экосистемы уничтожены

Энергетики придумали, как адаптировать систему после подрыва Каховской ГЭС

Бывшая эскортница получила награду за работу на "информационном фронте" – ГУР

В Конгрессе США не верят заявлениям России о подрыве Каховской ГЭС

Все новости...
Харьковская область
Россияне утром обстреляли Харьковскую область из вертолетов и танков
Россияне обстреляли Купянский район: есть погибшие, ранения получил 3-летний ребенок
Россияне атаковали Харьковскую область из С-300 – ОВА
Последние новости
08:24
За сутки на фронте "минус" 1 010 оккупантов и 10 вражеских танков
08:07
Несмотря на сопротивление Польши и Венгрии страны ЕС договорились о распределении мигрантов
08:05
Премьер Эстонии – о введении войск в Украину: ни одна страна не говорила о таких намерениях
07:54
Точный удар: в Донецке Силы обороны уничтожили 56 оккупантов
07:35
Россияне запустили ночью до 16 ударных БпЛА и 6 крылатых ракет – воздушники
07:29
ОбновленоРоссия ракетами атаковала Житомирскую область, погиб человек, есть пострадавшие
07:08
В Белгородской области РФ "работала ПВО" и "ночью много стреляли" – губернатор
06:50
Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 10 вражеских БпЛА – сводка
06:04
Трампу предъявлены обвинения по 7 пунктам – адвокат
05:30
По меньшей мере на трех участках фронта Силы обороны провели контрнаступательные действия – ISW
Все новости...
Реклама: