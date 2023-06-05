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Защитники 15 раз ударили по районам сосредоточения личного состава врага – сводка

Ольга ГлущенкоПонедельник, 5 июня 2023, 06:18
Защитники 15 раз ударили по районам сосредоточения личного состава врага – сводка
фото Генштаба

Силы обороны за минувшие сутки нанесли с воздуха 15 ударов по районам сосредоточения личного вражеского состава, поразили 4 склада боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 станции РЭБ.

Источник: Генштаб ВСУ

Досдовно: "За прошедшие сутки, ночью, противник применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные БпЛА "Shahed". Силами и средствами воздушных командований, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 4 из 6 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 6 из 8 ударных БпЛА "Shahed"".

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"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки состоялось 29 боевых столкновений".

Детали: Всего за прошедшие сутки враг нанес 14 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате обстрелов есть пострадавшие среди мирного населения, повреждены частные жилые дома, учебные заведения, другая гражданская и административная инфраструктура.

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На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг совершил неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области, также нанес ракетные удары в районах Волчанск, Чугуев и авиационные удары в районах Ивашки, Огирцево, Гатище Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области; Зноб-Новгородское, Бруски, Атинское, Басовка, Юнаковка, Садки, Мирополье, Турья, Грабовское, Александровка, Большая Писаревка, Шевченково Сумской области, а также Ивашки, Уды, Красная Заря, Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огирцево, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Караичное, Бударки и Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении в течение прошедших суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Сергеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Долгенькое, Кутьковка, Двуречная, Западное, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Васютинское, Торецк и Северное. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне наступательных действий не проводили. Нанесли авиационный удар в районе Авдеевки. Осуществили артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время враг нанес авиационный удар в пределах этого населенного пункта. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг обстрелял Угледар, Пречистовку и Новоукраинку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах Новополь Донецкой области, Ольговское Запорожской области, Берислав и Веселое Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Вольное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области; Казацкое, Тягинка, Ивановка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава.

Защитники Украины уничтожили 6 вражеских разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Темы: Генштабвойна
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