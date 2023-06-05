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В Армении заявили о возможности мирного соглашения с Азербайджаном до конца года

"Европейская правда"Понедельник, 5 июня 2023, 07:12
В Армении заявили о возможности мирного соглашения с Азербайджаном до конца года
ФОТО MEDIA.AZ

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что до конца года возможно заключение мирного соглашения с Азербайджаном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Радио Азатутюн".

"Переговоры идут очень интенсивно, и если мы сохраним этот курс, есть возможность в конце года заключить мирное соглашение", – заявил Армен Григорян.

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"Мы настроены на то, чтобы найти решения и в рамках этих решений продвигать мирную повестку дня и заключить мирное соглашение", – добавил он.

Ереван положительно оценивает встречу лидеров, состоявшуюся 1 июня в Кишиневе, отметил Григорян.

"Это хорошая возможность продвинуть мирную повестку дня. Поддержка международного сообщества этой повестки дня очень важна", – сказал секретарь Совбеза Армении.

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По словам Григоряна, в разблокировании путей сообщения есть одна важная вещь, которая понятна всем вовлеченным партнерам: "Границы будут под контролем армянской стороны, то есть во время разблокирования в контексте Армении все пограничные службы будут осуществляться только армянскими службами".

На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пока нет согласованного проекта соглашения о мире с Азербайджаном, который можно было бы подписать.

Территориальный спор между Азербайджаном и Арменией касается территории так называемого Нагорного Карабаха. Он является частью международно признанной территории Азербайджана, хотя после распада СССР армяне, которые там составляют большинство, провозгласили его независимым государством.

В последние месяцы армянский премьер неоднократно делал заявления, которые сигнализировали его готовность признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом.

Больше об этом читайте здесь: Курс на Запад: почему Армения больше не является союзником РФ. Также смотрите видео "ЕвроПравды" на эту тему.

Темы: АзербайджанАрмения
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