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В России заявили о падении двух беспилотников в Калужской области: летели на Москву

Ольга Глущенко, Ирина БалачукПонедельник, 5 июня 2023, 08:48
В России заявили о падении двух беспилотников в Калужской области: летели на Москву
фото с сайта nesiditsa.ru

В Калужской области Российской Федерации на трассу упали два беспилотника.

Источник: Губернатор Калужской области Владислав Шапша

Прямая речь: "Сегодня (5 июня – ред.) утром на автодороге М3 "Украина" на 299 км (Жиздра) и на 283 км (Думиничи) упали 2 БПЛА.

Детонации не произошло, территория оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия".

Детали: Позднее сразу несколько российских Telegram-каналов опубликовали фото упавших беспилотников.

Также жители Думинич сообщили, что в воскресенье вечером они видели в небе объект, похожий на беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. 

 

Жители Жиздринского района также рассказали, что беспилотник шел над трассой со скоростью 140–150 км/ч по прямой траектории в сторону российской столицы.

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Отмечается, что размах крыльев БПЛА около 1,5-2 метров, на нем была видеокамера, а подвешенных боеприпасов не было. 

 

Темы: Росcиябеспилотники
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