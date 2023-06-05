Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России заявили о падении двух беспилотников в Калужской области: летели на Москву

Ольга Глущенко, Ирина БалачукПонедельник, 5 июня 2023, 08:48
В России заявили о падении двух беспилотников в Калужской области: летели на Москву
фото с сайта nesiditsa.ru

В Калужской области Российской Федерации на трассу упали два беспилотника.

Источник: Губернатор Калужской области Владислав Шапша

Прямая речь: "Сегодня (5 июня – ред.) утром на автодороге М3 "Украина" на 299 км (Жиздра) и на 283 км (Думиничи) упали 2 БПЛА.

Реклама:

Детонации не произошло, территория оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия".

Детали: Позднее сразу несколько российских Telegram-каналов опубликовали фото упавших беспилотников.

Также жители Думинич сообщили, что в воскресенье вечером они видели в небе объект, похожий на беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. 

ВИДЕО ДНЯ
 

Жители Жиздринского района также рассказали, что беспилотник шел над трассой со скоростью 140–150 км/ч по прямой траектории в сторону российской столицы.

Отмечается, что размах крыльев БПЛА около 1,5-2 метров, на нем была видеокамера, а подвешенных боеприпасов не было. 

 

Темы: Росcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
Лондонград. "Украинская правда" нашла российские элиты в Лондоне
В МИД объяснили, почему послам РФ и Беларуси не место на вручении Нобелевской премии
Буданов: Россия захочет реванша после проигрыша в войне, это может произойти через 10 лет
Последние новости
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
Все новости...
Реклама: