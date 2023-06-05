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Премьер Польши: Украина воюет в интересах НАТО, поэтому заслужила короткий путь в Альянс

"Европейская правда"Понедельник, 5 июня 2023, 07:53
Премьер Польши: Украина воюет в интересах НАТО, поэтому заслужила короткий путь в Альянс
МАТЕУШ МОРАВЕЦКИЙ. ФОТО С ЕГО FACEBOOK-СТРАНИЦЫ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина борется в интересах НАТО против российского империализма, который угрожает государствам-союзникам, а потому заслуживает стать частью Альянса.

Об этом он сказал в интервью канадскому каналу CBS, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

"Даже если Украина сегодня не является частью НАТО, то воюет она в его интересах в том смысле, что защищает перед жестокой российской силой, которая угрожала бы многим странам НАТО", – заявил Моравецкий.

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"Я считаю, что Украина заслуживает того, чтобы ей предложили очень быстрый путь в НАТО" – сказал глава польского правительства.

По его мнению, этот вопрос сейчас важнее, чем определенные проблемы украинского государственного устройства.

Моравецкий также призвал западноевропейские страны, отдаленные от России территориально, быть более благосклонными к Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, Украина стремится стать членом Североатлантического Альянса в течение непродолжительного времени после достижения военной победы над Россией и стремится получить такую гарантию на саммите НАТО в Вильнюсе.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что понимает невозможность вступления Украины в НАТО во время войны, однако не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она может присоединиться к Альянсу.

Известно, что Киев готовит два пакета для обсуждения на саммите НАТО в Вильнюсе – политический и практический.

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Темы: ПольшаУкраинаНАТО
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