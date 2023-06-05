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Россия в войне уже потеряла более 210 тысяч солдат и 3 567 артсистем

Ирина БалачукПонедельник, 5 июня 2023, 08:18
Россия в войне уже потеряла более 210 тысяч солдат и 3 567 артсистем
Украинские защитники. Фото из Telegram ГПСУ

Только за минувшие сутки защитники Украины уничтожили 410 оккупантов, 11 ББМ, 12 вражеских артиллерийских систем и 11 танков. 

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 210 350 (+410) человек ликвидировано,
  • танков − 3 848 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин − 7 523 (+11) ед,
  • артиллерийских систем − 3 567 (+12) ед,
  • РСЗО − 584 (+1) ед,
  • средств ПВО − 349 (+5) ед,
  • самолетов − 313 (+0) ед,
  • вертолетов − 298 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 189 (+14) ед,
  • крылатых ракет − 1 136 (+4) ед,
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 6 312 (+7) ед,
  • специальной техники − 484 (+5) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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