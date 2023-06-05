Легион "Свобода России": Дронами уничтожили танки, БМП и БРДМ в Белгородской области
Понедельник, 5 июня 2023, 11:09
Легион "Свобода России" заявил, что ночью с помощью дронов уничтожил два вражеских танка и другую технику в районе Шебекино Белгородской области России.
Источник: легион в Telegram
Детали: Добровольцы сообщают, что с помощью дронов уничтожено 2 танка, 1 БМП-3 и 1 БРДМ в районе КПП Шебекино.
Дословно: "Двигаемся дальше к полному уничтожению режима. Россия будет свободной".
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