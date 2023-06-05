Легион "Свобода России": Дронами уничтожили танки, БМП и БРДМ в Белгородской области

УНИЧТОЖЕН РОССИЙСКИЙ ТАНК В ДМИТРОВКЕ НА КИЕВЩИНЕ. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: GETTY IMAGES

Легион "Свобода России" заявил, что ночью с помощью дронов уничтожил два вражеских танка и другую технику в районе Шебекино Белгородской области России.

Источник: легион в Telegram

Детали: Добровольцы сообщают, что с помощью дронов уничтожено 2 танка, 1 БМП-3 и 1 БРДМ в районе КПП Шебекино.

Дословно: "Двигаемся дальше к полному уничтожению режима. Россия будет свободной".