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Легион "Свобода России": Дронами уничтожили танки, БМП и БРДМ в Белгородской области

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 5 июня 2023, 11:09
Легион Свобода России: Дронами уничтожили танки, БМП и БРДМ в Белгородской области
УНИЧТОЖЕН РОССИЙСКИЙ ТАНК В ДМИТРОВКЕ НА КИЕВЩИНЕ. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: GETTY IMAGES

Легион "Свобода России" заявил, что ночью с помощью дронов уничтожил два вражеских танка и другую технику в районе Шебекино Белгородской области России.

Источник: легион в Telegram

Детали: Добровольцы сообщают, что с помощью дронов уничтожено 2 танка, 1 БМП-3 и 1 БРДМ в районе КПП Шебекино.

Дословно: "Двигаемся дальше к полному уничтожению режима. Россия будет свободной".

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Темы: Росcиядиверсантытанкибеспилотники
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