Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг бил по Херсону и окрестностям: есть погибший, повреждена критическая инфраструктура

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 5 июня 2023, 11:38
Враг бил по Херсону и окрестностям: есть погибший, повреждена критическая инфраструктура
фото облпрокуратуры

Российские военные ночью и утром обстреливали жилые кварталы Херсона, в результате чего погиб мужчина и получила ранения женщина, в области поврежден объект критической инфраструктуры. 

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, Херсонская ОВА в Telegram, Херсонска облпрокуратура в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Около 10 утра армия РФ снова обстреляла областной центр - попали в одно из предприятий.

Реклама:

Из-за вражеских ударов травмы несовместимые с жизнью получил 55-летний охранник, который находился на рабочем месте".

Детали: ОВА сообщает, что враг обстреливал жилые кварталы Херсона ночью и утром.

По предварительной информации, город атаковали из реактивных систем залпового огня. Обстрелы велись и запрещенными зажигательными боеприпасами, что привело к большому количеству пожаров.

ВИДЕО ДНЯ

Из-за ударов армии РФ повреждены с два десятка жилых домов, гаражи, автомобили, два образовательных учреждения.

Также оккупанты обстреляли одно из медицинских учреждений, в котором на момент атаки находились 135 пациентов и 44 медика. ОВА сообщает, что чудом они не пострадали. В больнице выбиты окна и двери.

В результате ночных обстрелов Херсона пострадала 47-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации отказалась.

Кроме этого, из артиллерии обстреляли Никольское Херсонского района - по мирному населенному пункту зафиксированы десятки "прилетов". Из-за ударов армии РФ повреждены жилые дома и объект критической инфраструктуры.

 

Темы: ХерсонХерсонская областьобстрелжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Херсон
Военные уничтожили на Херсонщине уникальную разработку россиян стоимостью $200 млн
СБУ выследила жительницу Херсона, которая наводила "Шахеды" оккупантов на медучреждения города
Россияне обстреляли центр Херсона, есть погибшая и тяжело раненый
Последние новости
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
Все новости...
Реклама: