Враг бил по Херсону и окрестностям: есть погибший, повреждена критическая инфраструктура

Российские военные ночью и утром обстреливали жилые кварталы Херсона, в результате чего погиб мужчина и получила ранения женщина, в области поврежден объект критической инфраструктуры.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, Херсонская ОВА в Telegram, Херсонска облпрокуратура в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Около 10 утра армия РФ снова обстреляла областной центр - попали в одно из предприятий.

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Из-за вражеских ударов травмы несовместимые с жизнью получил 55-летний охранник, который находился на рабочем месте".

Детали: ОВА сообщает, что враг обстреливал жилые кварталы Херсона ночью и утром.

По предварительной информации, город атаковали из реактивных систем залпового огня. Обстрелы велись и запрещенными зажигательными боеприпасами, что привело к большому количеству пожаров.

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Из-за ударов армии РФ повреждены с два десятка жилых домов, гаражи, автомобили, два образовательных учреждения.

Также оккупанты обстреляли одно из медицинских учреждений, в котором на момент атаки находились 135 пациентов и 44 медика. ОВА сообщает, что чудом они не пострадали. В больнице выбиты окна и двери.

В результате ночных обстрелов Херсона пострадала 47-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации отказалась.

Кроме этого, из артиллерии обстреляли Никольское Херсонского района - по мирному населенному пункту зафиксированы десятки "прилетов". Из-за ударов армии РФ повреждены жилые дома и объект критической инфраструктуры.