Затулин заявил, что некоторые цели "спецоперации" РФ потеряли смысл. Его могут лишить поста

Депутат Госдумы РФ из фракции "Единая Россия" Константин Затулин на форуме "Какая Украина нам нужна?" в Москве заявил, что Россия за время войны против Украины не достигла заявленных целей, – теперь фракция может наказать его.

Источник: сайт Затулина, "Ведомости"

Детали: 1 июня на форсайт-форуме "Какая Украина нам нужна?" первый заместитель главы Комитета по делам СНГ Государственной Думы Российской Федерации, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин заявил, что "специальную военную операцию" правильно было бы с самого начала назвать войной.

По его мнению, целью войны было развалить Украину, но сейчас у Москвы недостаточно оснований считать, что "государственности Украины и вообще Украины как таковой, а некоторые говорят, что и украинцев как таковых – не существует".

Затулин сказал, что России рано успокаиваться и считать, что она обязательно победит.

Прямая речь: "Когда разговор заходит о логике этой специальной военной операции, вы же понимаете, что она состояла в том – если я правильно понимаю, я не читал этих планов, – она состояла в том, что достаточно быстро, после нашей силовой акции, украинское государство разваливается, и без особенных жертв удается достичь того, чего не удалось достичь в течение 8 лет, пока пытались реализовать Минские соглашения.

К сожалению, этот план сорвался. Он просто был нереальный в своей основе. (...) Значит, сейчас мы должны переходить к другому плану. Он должен быть. И мы по сути к нему переходим явочным порядком, просто не называем этого.

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Какие у нас были цели, официально заявленные в начале военной операции? Вы все помните: денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, которые все это время страдали.

По какому из этих пунктов мы достигли результатов на сегодняшний день? Ни по одному.

Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл. Например, "нейтралитет Украины". Какой смысл имеет выдвижение этого требования? Никакого на данный момент. Она не будет нейтральной более, если она останется существовать".

Детали: Затулин не согласился с тезисом, звучавшим на форуме, что "государственность Украины уже не существует". Он уверен, что Украина останется, "потому что сил для того, чтобы это преодолеть, при той поддержке, которая им (украинцам) оказывается, – не хватает (у России – ред.)".

По его мнению, в Кремле это тоже понимают, поэтому "снова появился Виктор Медведчук" в СМИ, так как что-то "нужно предлагать для той Украины, которая там останется".

Прекратить войну, по мнению Затулина, Россия не может: "Если мы сейчас прекратим огонь, то это будет поражение той затеи, того замысла, который был в самом начале".

Затулин считает, что армии РФ надо выйти на рубежи, откуда украинское оружие не доставало бы до Донецка и Луганска, надо "отрезать Украину от моря и таким образом угрозу отвести от Крыма, Кавказа и всего остального".

Затулин заявил, что он был бы рад, если бы Украины не было, но если РФ хочет, чтобы Украина была на ее стороне, то нельзя все время рассказывать, что Украины и украинцев нет. По его мнению, России можно не отказываться от своих намерений, но вести "умную пропаганду" путем "правильного поведения, лучшего отношения к тем, кто оказался на нашей территории".

После такого выступления Затулина в "Единой России" начали консультации, сказали "Ведомостям" два источника в партии и собеседник, близкий к администрации президента РФ. Затулин не является членом партии, но состоит в ее думской фракции.

Среди обсуждаемых вариантов – лишение Затулина поста первого зампреда комитета Госдумы и исключение из рядов думских единороссов. Не исключено, что с Затулиным лишь "переговорит руководство фракции, чтобы он впредь высказывался аккуратнее".

Затулин сказал "Ведомостям", что с ним никто из руководства фракции не связывался "За что я могу лишиться поста в комитете или быть исключенным из фракции? Мне ничего руководство фракции не говорило".

В своем Telegram-канале Затулин написал, что на форуме он говорил о том, что на данный момент цели "военной спецоперации" не достигнуты, чтобы вслед за этим сказать, что нужно сделать для того, чтобы достичь этих целей.