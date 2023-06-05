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Литва готовит новый пакет помощи для Украины

"Европейская правда"Понедельник, 5 июня 2023, 13:56

Литва анонсировала новую партию помощи, предназначенную для поддержки Украины.

Об этом в Twitter написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает "Европейская правда".

По его словам, в новый пакет помощи войдут, в частности, "миллионы единиц боеприпасов" и средства борьбы с дронами.

"Через две недели, после встречи в формате "Рамштайн", мы объявим больше информации о поддержке", – добавил Анушаускас.

Напомним, 25 мая на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины Анушаускас объявил о пакете военной помощи Киеву. В него вошли противодронное оборудование, боеприпасы, сухие пищевые пайки и другая помощь.

Перед этим о подготовке военной помощи в марте объявлял президент Литвы Гитанас Науседа.

Как сообщала "Европейская правда", на сегодня Вильнюс предоставил Киеву военную помощь на сумму почти 409 миллионов евро. Значительную ее часть составляет военная подготовка украинских военных.

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Темы: ЛитваУкраинавойна
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