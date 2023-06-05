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Литва готовит новый пакет помощи для Украины

"Европейская правда"Понедельник, 5 июня 2023, 13:56

Литва анонсировала новую партию помощи, предназначенную для поддержки Украины.

Об этом в Twitter написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает "Европейская правда".

По его словам, в новый пакет помощи войдут, в частности, "миллионы единиц боеприпасов" и средства борьбы с дронами.

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"Через две недели, после встречи в формате "Рамштайн", мы объявим больше информации о поддержке", – добавил Анушаускас.

Напомним, 25 мая на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины Анушаускас объявил о пакете военной помощи Киеву. В него вошли противодронное оборудование, боеприпасы, сухие пищевые пайки и другая помощь.

Перед этим о подготовке военной помощи в марте объявлял президент Литвы Гитанас Науседа.

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Как сообщала "Европейская правда", на сегодня Вильнюс предоставил Киеву военную помощь на сумму почти 409 миллионов евро. Значительную ее часть составляет военная подготовка украинских военных.

Темы: ЛитваУкраинавойна
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