Политзаключенных из Симферополя переводят в секретное СИЗО в Чонгаре на границе с Крымом

В селе Чонгар, расположенном на пути с материковой части Украины в оккупированный Крым, российские захватчики тайком создали следственный изолятор, в который перевозят политических заключенных, которых несколько месяцев удерживали в Симферополе.

Источник: уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, Крымская правозащитная группа

Детали: Обмудсмен отметил, что в селе Чонгар Генического района Херсонской области российские захватчики открыли неофициальный следственный изолятор. По информации Крымской правозащитной группы, туда переводят часть политзаключенных из Крыма.

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Туда уже перевели часть политических заключенных, которые содержались в СИЗО №2 Симферополя. Также там держат людей, которых задержали по политическим мотивам в Херсонской и Запорожской областях.

В частности, в новом СИЗО – около 10 задержанных по подозрению в участии в крымскотатарском батальоне им. Номана Челебиджихана.

Сейчас 181 человек незаконно удерживается в Крыму и России, добавил Лубинец.

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Прямая речь Лубинца: "Такое содержание лиц – незаконное! Это нарушение прав и свобод человека со стороны оккупационной администрации. Все незаконно заключенные, которые находятся в местах несвободы из-за сфальсифицированных обвинений, должны быть освобождены".

Детали: 1 июня Крымская правозащитная группа сообщила, что российские оккупанты открыли еще один неофициальный следственный изолятор в селе Чонгар Генического района Херсонской области, о котором официально не сообщают.

Как рассказали КПГ несколько информированных источников в оккупированном Крыму, в новое пенитенциарное учреждение перевели часть политических заключенных с юга, которые содержались в СИЗО №2 Симферополя.

Кроме того, туда попадают люди, которых задерживают по политическим мотивам в Херсонской и Запорожской областях. В частности, в новом СИЗО держат около 10 задержанных по подозрению в участии в крымскотатарском батальоне им. Номана Челебиджихана.

В СИЗО в Чонгаре удерживают и похищенного Ленура Аблямитовича Халилова (09.06.71 г.р.) из села Рыково Генического района. Его обвиняют в нарушении ст. 208 ч.2 УК РФ (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем).

В целом Россия разворачивает на новых оккупированных территориях юга Украины карательные органы, которые терроризируют гражданское население, похищают, пытают и незаконно сажают людей.

Этому предшествовало: Осенью 2022 года на территории колонии №1 в Симферополе появилось СИЗО №2, где в спецблоке удерживают политических пленников, которых Россия похитила с новооккупированных территорий юга Украины. В конце 2022 года в СИЗО №2 содержались не менее 110 человек, которых привезли из Херсонской и Запорожской областей.