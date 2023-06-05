Политзаключенных из Симферополя переводят в секретное СИЗО в Чонгаре на границе с Крымом

В селе Чонгар, расположенном на пути с материковой части Украины в оккупированный Крым, российские захватчики тайком создали следственный изолятор, в который перевозят политических заключенных, которых несколько месяцев удерживали в Симферополе.

Источник: уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, Крымская правозащитная группа

Детали: Обмудсмен отметил, что в селе Чонгар Генического района Херсонской области российские захватчики открыли неофициальный следственный изолятор. По информации Крымской правозащитной группы, туда переводят часть политзаключенных из Крыма.

Туда уже перевели часть политических заключенных, которые содержались в СИЗО №2 Симферополя. Также там держат людей, которых задержали по политическим мотивам в Херсонской и Запорожской областях.

В частности, в новом СИЗО – около 10 задержанных по подозрению в участии в крымскотатарском батальоне им. Номана Челебиджихана.

Сейчас 181 человек незаконно удерживается в Крыму и России, добавил Лубинец.

Прямая речь Лубинца: "Такое содержание лиц – незаконное! Это нарушение прав и свобод человека со стороны оккупационной администрации. Все незаконно заключенные, которые находятся в местах несвободы из-за сфальсифицированных обвинений, должны быть освобождены".

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Детали: 1 июня Крымская правозащитная группа сообщила, что российские оккупанты открыли еще один неофициальный следственный изолятор в селе Чонгар Генического района Херсонской области, о котором официально не сообщают.

Как рассказали КПГ несколько информированных источников в оккупированном Крыму, в новое пенитенциарное учреждение перевели часть политических заключенных с юга, которые содержались в СИЗО №2 Симферополя.

Кроме того, туда попадают люди, которых задерживают по политическим мотивам в Херсонской и Запорожской областях. В частности, в новом СИЗО держат около 10 задержанных по подозрению в участии в крымскотатарском батальоне им. Номана Челебиджихана.

В СИЗО в Чонгаре удерживают и похищенного Ленура Аблямитовича Халилова (09.06.71 г.р.) из села Рыково Генического района. Его обвиняют в нарушении ст. 208 ч.2 УК РФ (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем).

В целом Россия разворачивает на новых оккупированных территориях юга Украины карательные органы, которые терроризируют гражданское население, похищают, пытают и незаконно сажают людей.

Этому предшествовало: Осенью 2022 года на территории колонии №1 в Симферополе появилось СИЗО №2, где в спецблоке удерживают политических пленников, которых Россия похитила с новооккупированных территорий юга Украины. В конце 2022 года в СИЗО №2 содержались не менее 110 человек, которых привезли из Херсонской и Запорожской областей.