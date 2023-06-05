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В РФ транслировали паническое обращение Путина из-за вторжения ВСУ, Кремль говорит: фейк

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 5 июня 2023, 14:30
В РФ транслировали паническое обращение Путина из-за вторжения ВСУ, Кремль говорит: фейк
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО getty images

В Ростовской, Белгородской и Воронежской областях РФ в радиоэфире транслировали "обращение" Владимира Путина, в котором тот якобы призвал россиян эвакуироваться вглубь страны из-за вторжения украинской армии и объявил о мобилизации; местные власти и Кремль заявляют, что это фейк.

Источник: Медуза со ссылкой на анонимные Telegram-каналы, РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Оперштаб Белгородской области

Дословно: "Россияне, сограждане, братья и сестры. Сегодня в 4 утра украинские войска, вооруженные блоком НАТО, с согласия и при поддержке Вашингтона вторглись на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей. Наши пограничники и Вооруженные силы дают достойный отпор превосходящим силам агрессора.

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На территории Курской, Белгородской, Брянской областей моим указом введено военное положение. Также сегодня подпишу указ о всеобщей мобилизации, поскольку для победы над опасным и коварным врагом нам нужно будет объединить все силы Российской Федерации". 

Детали: В обращении жителей Курской, Белгородской, Брянской областей призвали эвакуироваться вглубь территории России. 

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал обращение фейком и заявил, что сейчас контроль над эфиром восстановлен. Власти регионов считают, что обращение имело целью посеять панику

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Темы: ПутинРосcияконтрнаступлениевойна
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