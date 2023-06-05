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Генерал Милли: Украина очень хорошо подготовилась к контрнаступлению

"Европейская правда"Понедельник, 5 июня 2023, 16:02

Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли высоко оценил готовность Вооруженных сил Украины к грядущему контрнаступлению.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Милли сказал в комментарии CNN.

По словам топ-генерала США, Украина "ведет войну, которая является экзистенциальной угрозой для самого выживания Украины и имеет большее значение для остального мира – для Европы, на самом деле для Соединенных Штатов и для всего земного шара".

Говоря о предстоящем контрнаступлении украинских сил, Милли отметил, что Украина "очень хорошо подготовилась" к нему, но еще "слишком рано говорить о результатах".

В то же время он предостерег, что вторжения в Белгородскую область России, которые осуществляют российские добровольческие группировки, могут привести к эскалации войны, и США "очень-очень внимательно" за этим следят.

Как сообщалось, Соединенные Штаты считают, что вместе с союзниками должным образом обеспечили Украину военной помощью для проведения контрнаступления.

В середине мая СМИ сообщали, что украинские войска начали операции по "формированию" накануне долгожданного контрнаступления против российских войск.

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Темы: контрнаступлениеСШАвойнаВооруженные силы
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