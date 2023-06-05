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Харьковская ОГА рассматривает возможность эвакуации людей из приграничья

Валентина РоманенкоПонедельник, 5 июня 2023, 16:04

Харьковская областная военная администрация рассматривает вопрос возможной принудительной эвакуации из населенных пунктов приграничья области в частности из-за увеличения количества обстрелов с территории России.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона

Детали: По словам Синегубова, в последнее время количество обстрелов области увеличилось. Только за минувшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 26 населенных пунктов области. 2 человека погибли, 3 - получили ранения.

Кроме этого противник постоянно пытается испытывать украинские позиции на прочность, пробует в том числе провести свои ДРГ через границу на севере области. Но получает отпор наших защитников, терпит неудачи и несет потери. В частности одна из таких диверсионных групп, по словам председателя ОВА, была обнаружена этой ночью.

Прямая речь: "Мы четко понимаем, что безопасность людей у нас - на первом месте. Мы сейчас принимаем решение о возможной принудительной эвакуации детей и людей взрослого возраста из приграничных населенных пунктов, где мы видим, что военная обстановка ухудшается".

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Темы: Харьковская областьвойна
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