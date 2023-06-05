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Оккупанты "Смерчами" ударили по Балаклее – погиб мужчина, еще 9 людей ранены

Александр ШумилинПонедельник, 5 июня 2023, 19:42
Оккупанты Смерчами ударили по Балаклее – погиб мужчина, еще 9 людей ранены

Российские оккупанты ударили по Балаклее в Харьковской области из реактивной системы залпового огня "Смерч", в результате чего погиб человек и 9 получили ранения. 

Источник: сообщение председатель Харьковской ОГА Олега Синегубова

Прямая речь: "Российские оккупанты ударили по Балаклее... По состоянию на сейчас известно об одном погибшем мужчине... По предварительным данным, оккупанты ударили по Балаклее с РСЗО "Смерч".

Детали: Позже Синегубов добавил, что по информации медиков экстренной помощи, насчитывается также 9 раненых, из них 3 - в тяжелом состоянии. По его словам, россияне ударили по частному сектору, где исключительно гражданская инфраструктура.

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Темы: Харьковская областьРосcия
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